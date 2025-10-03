Sağlık Bakanlığı bünyesine 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlık bünyesine 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM kılavuzu yayımlandı ve tercihler başladı. Sürekli işçi alımı başvuruları ise İŞKUR tarafından alınacak. Bu kapsamda ‘’İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?’’ sorusu yanıt arıyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?