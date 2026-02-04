Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?

        2026 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, personel temininde zorluk yaşanan bölgelerde sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli şekilde sunulmasının hedeflendiği ifade edildi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 17:36 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Personel alımı doğrultusunda uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarına alım gerçekleştirilecek. İstihdam ile birlikte sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve özellikle eleman temininde zorlanılan bölgelerde hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda “26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. İstihdam kapsamında, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve yataklı tedavi hizmetlerine personel alımı gerçekleşecek.

        3

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

        Geçtiğimiz yıl başvurular Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin aynı dönemlerde başlaması bekleniyor.

        4

        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:

        Uzman Doktor: 22.983

        Doktor: 3.652

        Diyetisyen: 1

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Sağlık Teknikeri: 25

        5

        26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

        Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı