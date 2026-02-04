Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?
2026 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, personel temininde zorluk yaşanan bölgelerde sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli şekilde sunulmasının hedeflendiği ifade edildi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Personel alımı doğrultusunda uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarına alım gerçekleştirilecek. İstihdam ile birlikte sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve özellikle eleman temininde zorlanılan bölgelerde hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda “26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. İstihdam kapsamında, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve yataklı tedavi hizmetlerine personel alımı gerçekleşecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl başvurular Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin aynı dönemlerde başlaması bekleniyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:
Uzman Doktor: 22.983
Doktor: 3.652
Diyetisyen: 1
Ebe: 9
Hemşire: 2
Sağlık Teknikeri: 25
26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.