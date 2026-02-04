Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Personel alımı doğrultusunda uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarına alım gerçekleştirilecek. İstihdam ile birlikte sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve özellikle eleman temininde zorlanılan bölgelerde hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda “26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...