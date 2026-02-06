Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı istihdam planı kapsamında hayata geçireceği 26 bin 673 kişilik personel alımı, kamuya atanmak isteyen on binlerce adayın gündemini belirledi. Sağlık hizmetlerinde insan kaynağını güçlendirmeyi hedefleyen alım sürecinde kadro dağılımları netlik kazanırken, adaylar başvuru tarihleri ve sürecin işleyişine ilişkin resmi açıklamalara odaklandı. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 06.02.2026 - 20:14 Güncelleme: 06.02.2026 - 20:14
        2026 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için kritik süreç başladı. Toplam 26 bin 673 personelin istihdam edileceği alıma ilişkin detayların açıklanmasının ardından gözler başvuru takvimine çevrildi. Farklı branş ve kadrolarda yapılacak alım için başvuru şartları, tarihleri ve değerlendirme süreci yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

        26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da bekleniler aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.

        26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLAR NELER?

        Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.

        BRANŞ DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:

        Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

        Uzman Doktor 22.983

        Doktor 3.652

        Diyetisyen 1

        Ebe 9

        Hemşire 2

        Sağlık Teknikeri 25

