2026 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için kritik süreç başladı. Toplam 26 bin 673 personelin istihdam edileceği alıma ilişkin detayların açıklanmasının ardından gözler başvuru takvimine çevrildi. Farklı branş ve kadrolarda yapılacak alım için başvuru şartları, tarihleri ve değerlendirme süreci yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde...