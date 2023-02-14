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Sağlık Bakanlığı deprem bölgelerinde enfeksiyon riskine karşı önlem alıyor

Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm bölgelerde enfeksiyon ve salgın riskine karşı suların yoğun şekilde klorlanması, şüpheli ishal vakalarında erken uyarı için düzenli numunelerin toplanması, çadır kentlere kuduz ve tetanos aşılarının dağıtılması gibi önlemler alıyor

Sağlık Bakanlığı deprem bölgelerinde enfeksiyon riskine karşı önlem alıyor
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AA

Depremzedelerin ve bölgede bulunan kişilerin enfeksiyon ve salgın hastalık riskinden korunması için çalışma yürüten Bakanlık, depremden etkilenen illerde Halk Sağlığı Koordinasyon Merkezlerini kurdu. Ayrıca 80 bin 516 tetanos aşısı, 3 bin doz tetanos serumu ile kuduz aşıları bölgeye sevk edildi.

Çalışmaları şu an Kahramanmaraş'tan koordine eden Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Enes Gökler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren halk sağlığını korumaya dönük önlemlerin alındığını vurguladı.

ŞEBEKE SULARINA "SÜPER KLORLAMA" YAPILIYOR

Gökler, 10 ilde öncelikle sulardan numunelerin alınması ve düzenli klorlamaya yönelik uygulamaların yürütüldüğünü belirterek, "Depremden etkilenen iller ve ilçelerde sular için kaynağından yoğun klor verilmesine ilişkin 'süper klorlama' çalışmaları yapılıyor. Kahmanmaraş'ta da şebekelerin verilmesiyle beraber bu klorlu suyun gitmesi sağlandı. Diğer illerde de aynı şekilde uygulamalar yapılıyor" bilgisini paylaştı.

Tankerle su ulaştırılan yerlerde de birebir klorlama yapıldığını, suyun bu klorlamadan sonra kullanıma sunulduğunu aktaran Gökler, suyla ilgili düzenli numune ve analiz işlemlerinin yürütüldüğünü vurguladı.

Gökler, bu açıdan tüm bölge için suyun kontrol altında olduğunu belirterek, "Suyla ilgili mikrobiyolojik ve kloruna baktığımız iki farklı örnek alıyoruz. Bu örnekler en çok çadır kentler, mahalle çeşmeleri, hastaneler gibi insanların yoğun bulunduğu tüm noktalardan rutin alınıyor ve izleniyor. Bu tüm illerimizde böyle" diye konuştu.

"İSHAL VAKALARINDA 'ERKEN UYARI SİSTEMİ' UYGULANIYOR"

Çadır kentlerin her birinde muayene alanları oluşturulduğunu dile getiren, Gökler, şöyle devam etti: "Boğaz ağrısı olan veya ateşlenen çocuklar için ilaç dağıtımı gibi uygulamaları yürütüyoruz. Bir başka önemli husus da halk sağlığı tehdidi olarak karşımıza çıkabilecek semptomları hızla tespit etmeyi sağlayan, 'sendromik sürveyans' dediğimiz erken uyarı sistemini uyguluyoruz.

Bu kapsamda tüm birinci basamak sağlık kuruluşları, hastaneler ve 112'den ishal çıkan çocuklarla ilgili verileri topluyoruz. Bir önceki güne göre artış olup olmadığı günlük takip ediliyor ve hızlıca önlem alınıyor. Bunun koordinasyonunu halk sağlığı uzmanlarımız sağlıyor."

"TÜM NOKTALARA TETANOS VE KUDUZ AŞILARI DAĞITILDI"

Deprem bölgesinde hamilelere tek tek ulaşıldığını, herhangi bir acil durumda ulaşabilecekleri numaraların kendilerine iletildiğini aktaran Gökler, sağlık ekiplerinin çadırları gezerek ailelerin kayıtlarını tuttuğunu söyledi.

Gökler, tetanos ve kuduz aşısı sıkıntısı bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Depolarımızda yeterli sayıda aşımız mevcut. Kurulan çadır kentlere de mini buzdolapları veya aşı nakil kapları yerleştirildi. Tüm noktalara, ayrıca hastanelere aşıları dağıttık. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızın bağışıklama durumlarıyla alakalı durumlarını saptayıp, eksik aşısı olan veya zamanı gelen çocukların bağışıklamasını yapacağız. Bununla ilgili de çadır tespitlerini yürütüyoruz."

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