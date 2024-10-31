Sağlık Bakanlığı duyurdu; doktora saldıran şüpheli tutuklandı
Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bulunan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde doktora saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu
Giriş: 31.10.2024 - 05:10 Güncelleme: 31.10.2024 - 05:13
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde meydana gelen olay sonrası zanlı tutuklanmıştır. Hastanede görevli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok" denildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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