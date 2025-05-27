Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi asil ve yedek isim listesi sonuçları sorgulama

KURANIN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası tamamlandıktan sonra sonuçlar isim listesi şeklinde yayınlanacak. Kura çekimi öncesinde adaylardan herhangi bir sınav şartı aranmadı. Benzer şekilde kurada asil olarak yer alan aday sınavsız ve mülakatsız bir şekilde görev yerine yerleştirilecek. Kura sonrasında adayların ilgili kurumlara teslim etmesi gereken evraklar ve son başvuru tarihi ayrıca resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak.