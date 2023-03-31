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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları: İsteği bağlı yer değişikliği kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama kura sonuç sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa yerleştirmeleri gerçekleştirildi. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları...

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  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama kurası isteği bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı mı?

    İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası başvuruları Personel Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Deprem bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da Sağlık Bakanlığı kura çekimi yapıldı. İsteğe bağlı yer değişikliği kurasının sonucu ve 2 bin 700 atama yerleştirme sonuç ekranı sorgulanıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği kura çekimi sonuçları ve detaylar...
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama kurası isteği bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı mı?

    SAĞLIK BAKANLIĞI DEPREM TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamındaki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden gerçekleştirildi.

     

    Sağlık Bakanlığı yerleştirme kura çekilişi 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 11:00'de Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda gerçekleştirildi.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama kurası isteği bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı mı?

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarına dair yapılan açıklamada kura günü ile aynı gün (30 Mart) Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacağı açıklandı.

    SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN 700 ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama kurası isteği bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı mı?

    SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KONTENJANLARI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde,

    "Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak. İsteğe bağlı atamalardan 1.881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4.255’i hemşire, 1.302’si ebe, 4.024’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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