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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

        Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

        Sağlık Bakanlığı kura çekimi için heyecan dorukta. Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı ilanına başvuran adaylar arasında düzenlenecek kura çekimi İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Youtube üzerinden canlı yayından takip edilebilecek. Bu bağlamda gözler "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 09:08 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:08
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        Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları 23 Şubat-27 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle adaylar, Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihini araştırmaya başladı. Ankara'da noter huzurunda düzenlenecek kura çekimi Youtube üzerinden de canlı yayınlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

        Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura çekimi iki günde yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Bakan Koca, “Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz." dedi.

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        ADAYLAR MÜLAKAT OLMADAN İŞE ALINACAK

        Sağlık Bakanlığı işçi alımları için çekilecek kura noter huzurunda ve Youtube üzerinden yapılacak. Adaylara herhangi bir mülakat süreci uygulanmayacağını söyleyen Bakan Koca, "Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız” diye konuştu.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ

        Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile berlirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;

        Temizlik görevlisi: 3.550

        Güvenlik görevlisi: 3.250

        Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

        Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

        Elektrikçi (genel): 144

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        Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

        İnşaat boyacısı/boyacı: 64

        Klinik destek elemanı: 600

        Marangoz: 32

        Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

        Oto elektrikçisi: 2

        Otomotiv kaportacısı: 2

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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