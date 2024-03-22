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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

        Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?

        Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Başvuruların geride kalmasının ardından Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi araştırması sıklaştı. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nihai isim listesi Youtube üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayın sonucunda kesinleşecek. İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 09:12 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:12
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        Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere farklı meslek gruplarından toplamda 8 bin işçi alımı yapacak. Başvuru işlemlerinin 23 Şubat-27 Şubat tarihleri arasında tamamlanmasının ardından sıra kura çekimine geldi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları Ankara'da noter huzurunda düzenlenecek kura çekiminin ardından netleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

        Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura çekimi iki günde yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Bakan Koca, “Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz." dedi.

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        ADAYLAR MÜLAKAT OLMADAN İŞE ALINACAK

        Sağlık Bakanlığı işçi alımları için çekilecek kura noter huzurunda ve Youtube üzerinden yapılacak. Adaylara herhangi bir mülakat süreci uygulanmayacağını söyleyen Bakan Koca, "Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız” diye konuştu.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ

        Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile berlirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;

        Temizlik görevlisi: 3.550

        Güvenlik görevlisi: 3.250

        Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

        Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

        Elektrikçi (genel): 144

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        Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

        İnşaat boyacısı/boyacı: 64

        Klinik destek elemanı: 600

        Marangoz: 32

        Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

        Oto elektrikçisi: 2

        Otomotiv kaportacısı: 2

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