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Sağlık Bakanlığı'ndan "aşıların yan etkilerinin izlenmediği" iddiasına yanıt

Sağlık Bakanlığınca, "aşı sonrası gelişen yan etkileri takip ve kayıt merkezinin bulunmadığı" iddialarının doğru olmadığı belirtilerek, aşı sonrası istenmeyen etkilerin Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) İzleme Sistemi ile takip edildiği vurgulandı

Sağlık Bakanlığı'ndan
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı iddialarına cevap
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada, sosyal medyada, Türkiye'de "aşı sonrası gelişen yan etkileri takip ve kayıt merkezi olmadığına" ilişkin paylaşımlar yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, aşı sonrası istenmeyen etkilerin saptanması ve bildirimi için ASİE İzleme Sistemi'nin bulunduğu belirtilerek, "ASİE İzleme Sistemi, 2003 yılından bu yana yürürlükte olan Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamındaki aşı uygulamaları ve diğer aşı uygulamaları sonrasında görülen istenmeyen etkilerin bildiriminin yapıldığı sistemdir. Sistem kapsamında bildirimi zorunlu olan aşı sonrası istenmeyen etkiler ve vaka tanımları 'Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Genelgesi' ile belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Sisteme, aşılama çalışmalarında görev alanlar ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin bildirim yaptığının kaydedildiği açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Ayrıca, Covid-19 aşılarına özel olmak üzere vatandaşlar tarafından da doğrudan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden sisteme bildirim yapılabilmektedir. Bildirimlerle olgular düzenli olarak izlenmekte, analiz edilmekte, yorumlanmakta, gerekirse sürece müdahale edilmekte ve aşılama programının iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Bakanlığımız bünyesinde 'Merkez ASİE Danışma Kurulu' ve her ilde 'İl ASİE Danışma Kurulu' yer almaktadır. İl ASİE Danışma Kurulları bildirimleri incelemekte, ASİE nedenleri ve bu nedenlerin güvenlik düzeyleri (kesin, olası, rastlantısal ve ilgisiz olarak) belirlenmektedir."

Açıklamada, Merkez ASİE Danışma Kurulu'nda da vaka ve ülke düzeyinde değerlendirmeler yapıldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: "Değerlendirme neticesinde rahatsızlığın aşıya bağlı olduğu sonucuna varılırsa kişiye özel aşı takvimi oluşturulmakta, kümelenmeler için Türkiye geneli analizler yapılmakta ve aşıya veya duruma özel müdahaleler planlanmaktadır. Covid-19 aşısı uygulamalarından sonra görülen istenmeyen etkilerin kayıt ve bildiriminin elektronik olarak sisteme entegre edilmesine ve potansiyel yan etki çeşitliliğine göre sistemin duyarlılığını artıracak şekilde düzenlenmesine yönelik çalışmalar ise Aralık 2020'de Covid-19 aşıları henüz ülkemize gelmeden tamamlanmış ve elektronik ASİE İzleme Sistemi yürürlüğe alınmıştır. Covid-19 aşısı sonrası istenmeyen etki konusunda ASİE Danışma Kurulu ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin de yer aldığı öğretim üyelerinden oluşan bir danışma kurulu ile birlikte çalışılmaktadır."

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