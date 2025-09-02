Sağlık Bakanlığı'ndan ‘cinsiyet değiştirme’ açıklaması

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamasında, "Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca, cinsiyet değişikliği talebinde bulunan kişilerin mahkemeye başvurabilmesi için resmi sağlık kurulu raporu alması zorunludur. Mahkemeler de bu raporu talep etmektedir. Yeni düzenleme ile; önceden üç hekim tarafından düzenlenebilen raporlar artık 7 uzman hekimin yer aldığı tam teşekküllü kurul tarafından hazırlanabilecektir.

"HER BİR HEKİM AYRI AYRI MUAYENE EDECEK"

Kurul; Genel Cerrahi, Psikiyatri, Endokrinoloji, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Plastik Cerrahi, Tıbbi Genetik uzmanlarından oluşmaktadır. Kurul öncesinde her bir uzman hekim tarafından ayrı ayrı muayene yapılması şart koşulmuştur. Üç hekimli raporlara otomatik olarak şu ibare eklenmektedir: ‘Cinsiyet değişimi amaçlı raporların tam teşekküllü kurulda düzenlenmesi gerekmektedir. Bu rapor cinsiyet değişimi amaçlı kullanılamaz.’

REKLAM

"YENİ BİR KOLAYLIK YA DA İMKAN GETİRMEMEKTEDİR"

Sonuç olarak: Bu düzenleme yeni bir kolaylık ya da imkân getirmemektedir. Amaç; mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek, standardizasyonu ve denetimi sağlamaktır. Sağlık hizmet sunucuları bilgilendirilmiş, eksik rapor düzenlenmesinin önüne geçilmiştir" ifadelerine yer verildi.