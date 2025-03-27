Sağlık Bakanlığı'ndan SUT'ta yapılan değişikliğe ilişkin açıklama

Bakanlıktan 25 Mart 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" hakkındaki düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, son olarak 1'i geleneksel bitkisel tıbbi ürün (GBTÜ), 1'i özel amaçlı tıbbi mama, 5'i kanser tedavisinde, 11'i ise farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan 16 ilaç geri ödeme listesine girdi.

AA'nın haberine göre, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde geri ödeme listesindeki ilaçlar yeniden güncellendi.

Listeye eklenenler arasında halk arasında "tavşan memesi" olarak bilinen bitkiden (Ruscus aculeatus L.) elde edilen ürün de bulunuyor. Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (GBTÜ) ruhsatı bulunan ürün, kronik venöz yetmezliğe eşlik eden ödem ve semptomlarının tedavisinde hekim reçetesiyle kullanılıyor.

Geri ödeme listesine, özel beslenme gerektiren şartlarda özel tıbbi amaçlı gıda olarak yine hekim reçetesiyle kullanılan bir ürün de eklendi.

Kanser tedavisinde kullanılan 5 ilaç daha Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan son değişiklikle geri ödeme listesine eklendi. Bu ilaçlardan 3'ü bir tür kemik iliği kanseri olan multiple myelom, 1'i prostat, 1'i ise cilt kanseri tedavisinde kullanılıyor.

Davranışı, duyguları ve öğrenme süreçlerini etkileyen bir tür gelişimsel bozukluk olarak tanımlanan Otizm ve Smith-Magenis Sendromu'nda kullanılan bir ilaç da geri ödeme listesindeki yerini aldı.

Listede ayrıca, şizofreni tedavisinde, böbrek hastalığında, HIV tedavisinde ve vücuttaki çok sayıda organ ve dokuyu etkileyebilen bir hastalık olan Transtiretin Amiloidoz tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

DÜZENLEMEYLE BAZI İLAÇLARIN ENDİKASYONU GENİŞLETİLDİ

Listedeki bazı ilaçlarda ise geri ödeme kapsamına alınan endikasyonlar (bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi biçimde uygun olacağını veya bir operasyonun hangi koşullarda gerekli olduğunu ifade eden bir terim) genişletildi.

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Bu kapsamda bir ilacın kalbin yeterli miktarda kan pompalayamadığı durumlarda doku ve organlar kanla beslenemediğinde aniden ortaya çıkan, yaşamı etkileyen bir durum olarak tanımlanan kardiyojenik şok tedavisinde geri ödemesinin yapılmasına karar verildi.

Listede daha önce var olan bir ilacın kullanım şartı, 18 ve üstü yaştaki kronik iltihaplı bir cilt hastalığı olan atopik dermatit hastalarının kullanımına sunuldu.