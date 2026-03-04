Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartları ne?
Sağlık sektöründe kamu kadrosunda çalışmak isteyen binlerce adayın beklediği gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Hemşireden sağlık teknikerine kadar birçok branşı kapsayan dev istihdam planı sonrası adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve hangi kadrolara alım yapılacağını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da bekleniler aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.
26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLAR NELER?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.