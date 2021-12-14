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Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin sağlıkçı alımı
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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin sağlıkçı alınıyor

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Konuyla ilgili son durumu bir araya getirdik...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin sağlıkçı alımı

40 bin yeni sağlıkçının istihdam edileceği Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN OLACAK?

Henüz ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanmadı ancak Bakan Koca 20 bin alım için branş dağılımını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli Personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir.

10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

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