Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı’na 26 bin 673 personel alımı için geri sayım başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre kadro ve branş dağılımı belli oldu. Sağlık sektöründe çalışmak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro bilgisini araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, branş ve kontenjan dağılımı nasıl? İşte detaylar