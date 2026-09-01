Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Kamuda istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ediyor. En son yayınlanan karara göre Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak. Bu sebeple gözler ÖSYM ve bakanlıktan gelecek güncel açıklamaya çevrildi. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
Sağlık Bakanlığı’na 26 bin 673 personel alımı için geri sayım başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre kadro ve branş dağılımı belli oldu. Sağlık sektöründe çalışmak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro bilgisini araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, branş ve kontenjan dağılımı nasıl? İşte detaylar
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihi ve şartları belli olmadı. Personel alımına ilişkin resmi karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alım yapılacak personelin kadro ve branş dağılımı belli oldu.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:
Uzman Doktor 22.983
Doktor 3.652
Diyetisyen 1
Ebe 9
Hemşire 2
Sağlık Teknikeri 25