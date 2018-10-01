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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu! İŞKUR kura çekilişi sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları İŞKUR üzerinden geçen hafta Cuma günü açıklandı. İŞKUR'un İstanbul ve Ankara için açıkladığı listelerde yer alan adaylar kura çekimine katılmaya hak kazandı. Peki İŞKUR kura çekimi ne zaman?

01.10.2018 - 11:00 | Güncelleme:

İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı için aldığı başvuruları değerlendirdi ve başvurusu kabul gören adayların listesini açıkladı. İstanbul ve Ankara için açıklanan listelerdeki adaylar İŞKUR'un yapacağı kuraya katılmaya hak kazandı. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte İŞKUR işçi alımı sonuç listesi...

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM SONUÇ LİSTESİ

İŞKUR, Sağlık Bakanlığı personel alımı için kabul gören başvuruları açıkladı. Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YHGM tarafından 5 bin 298 sağlık işçisi alımı kapsamında 13 Eylül 2018'de tamamlanan başvuru sonuçları geçen hafta Cuma günü açıklandı.

İstanbul listesini görmek için tıklayınız

Ankara listesini görmek için tıklayınız

Başvuru kabul sayıları! İstanbul ili için kuraya hak kazanan sayısı 51 bin 767 olurken, Ankara için sayı 55 bin 538 olarak açıklandı. 25 Eylül itibarıyla sadece İstanbul ve Ankara açıklandı. Diğer iller de açıklandıkça bu haberimizde yer alacaktır. Ayrıca İstanbul ili için alım yapılacak normal temizlik görevlisi sayısı 1433 iken Ankara ili için bu sayı 40 kişi olacak.

İŞKUR KURA TARİHİ NE ZAMAN?

Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi 25 Ekim 2018 tarih 09:00-18:00 saatlerinde Ankara ilinde yapılacaktır.

 

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