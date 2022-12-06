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Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son durum gündeme geldi. Gözler Sağlık Bakanlığı açıklamalarına çevrilirken "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." ifadeleri dikkat çekti. İşte detaylar...

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  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, anlaşma yenilendi mi?

    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurusu sonrasında gündemdeki yerini aldı. Sağlık çalışanları alacakları promosyona ilişkin detayları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri  hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, anlaşma yenilendi mi?

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK AÇIKLAMASI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." ifadelerine yer verdi.
  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, anlaşma yenilendi mi?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi tarih ise açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.
  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, anlaşma yenilendi mi?

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinden kimlerin yararlanacağını açıkladı. Bakan Koca "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" ifadelerini kullandı.
  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, anlaşma yenilendi mi?

    Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.
  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, anlaşma yenilendi mi?

    Teşvik ek ödemesinde işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınacak. Ayrıca Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre 0 ile 1 arasında değişen birim teşvik katsayısı esas alınacak.

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