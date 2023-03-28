Sağlık Bakanlığı'nın 31 bin 600 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
DHA'nın haberine göre adaylar tercihlerini 3 Nisan'a kadar yapacak. Tercihler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
Ayrıntılar geliyor...
Sağlık Bakanlığı'nın 31 bin 600 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
DHA'nın haberine göre adaylar tercihlerini 3 Nisan'a kadar yapacak. Tercihler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
Ayrıntılar geliyor...
YORUMLAR