Sağlık Bakanlığı "Yenidoğan çetesi" iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanlığı'nın 5 madde halinde sıraladığı Almanca yanıtta, Alman Der Spiegel'de yayımlanan "Erdoğan'ın 'yenidoğan mafya' sorunu" başlıklı yazının birçok dezenformasyon ve manipülasyon içerdiği belirtildi.

Yanıtta, Der Spiegel'in yazısında, gazeteciliğin en temel ilkesi olan 5N1K kuralına riayet edilmediği, "Yenidoğan çetesi"ni ortaya çıkartan ve çökerten kamu kurumlarının hedef gösterildiği ifade edildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde "Yenidoğan çetesi" soruşturmasını bizzat başlatan kişi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Yenidoğan çetesi', İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, güvenlik güçleri ve yargı organlarının eş güdümlü çalışması ile çökertilmiştir. Adli makamlar, soruşturma belgelerini 3 Eylül 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı müfettişlerine teslim etmiş, Sağlık Bakanlığı ekipleri, binlerce sayfa belgeyi kısa zamanda inceleyerek bebek ölümleri ile sanıkların ihmalleri arasında illiyet bağı kurmuştur. Dolayısıyla bebek ölümlerinden şüphelilerin sorumlu olduğu da bizzat Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, binlerce sayfalık raporu inceleyerek hastanelerin kapatılmasını 18 Ekim 2024 tarihinde önermiş, aynı gün bu hastaneler derhal kapatılmıştır."

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Der Spiegel'in, "Yenidoğan çetesi" ile iktidar arasında bağlantı kurmaya çalışırken örgütün tutuklu sanıkları ile Türkiye'deki siyasi muhalefet arasındaki ilişkiden hiç bahsetmemesi ve bu durumu perdelemesinin manipülatif bir yayın yapıldığını gösterdiği aktarılan cevapta, "Basına yansıdığı üzere 'Yenidoğan çetesi' sanıklardan A.A.Y'nin CHP üyesi, CHP'den Belediye Meclis Üyesi ve CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde 'Yenidoğan çetesi' lideri ve sanıklarından F.S'nin 2022-2023 yılları arasında İYİ Parti üyesi olduğuna dair çok sayıda haber, basın yayın organlarında yer almıştır. Ancak Der Spiegel'in yazısında bu bağlantılardan hiç bahsedilmemiş, yalnızca iktidar ile bağlantı kurulmaya çalışılmıştır." ifadeleri yer aldı.