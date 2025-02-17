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        Haberler Gündem Teyit Sağlık Bakanlığından sağlık tesislerinin yıkım süreçleri açıklaması

        Sağlık Bakanlığından sağlık tesislerinin yıkım süreçleri açıklaması

        Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerinin yıkım süreçlerinin 'Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonu Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge' doğrultusunda yapıldığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 22:06 Güncelleme: 17.02.2025 - 22:06
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        Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Muğla Menteşe Devlet Hastanesiyle ilgili basına yansıyan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

        Yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerimizin yıkım süreçleri, Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonu Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda bir komisyon marifetiyle değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır. Muğla Menteşe Devlet Hastanesi binalarıyla ilgili medyaya yansıyan iddialar titizlikle incelenmiş olup, Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu tarafından hastanenin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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        #Sağlık Bakanlığı
        #menteşe devlet hastanesi
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