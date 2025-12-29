Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık için fark yaratan alışkanlıklar: Küçük değişimlerle büyük etki

        Sağlık için fark yaratan alışkanlıklar: Küçük değişimlerle büyük etki

        Sağlıklı bir yaşam için köklü değişimlere gerek yok. Kahvaltıdan uyku düzenine, su tüketiminden harekete kadar günlük hayata eklenen küçük ama doğru alışkanlıklar, hem beden hem de ruh sağlığında büyük fark yaratıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 08:35 Güncelleme: 29.12.2025 - 08:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beden ve zihin sağlığını güçlendiren alışkanlıklar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve düzensiz beslenme, birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Oysa gün içinde yapılacak küçük düzenlemelerle hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı korumak mümkün.

        Gece yemek yeme alışkanlığının altında ne var?
        Gece yemek yeme alışkanlığının altında ne var?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?

        KAHVALTIYI İHMAL ETMEYİN

        Güne kahvaltıyla başlamak hem beden hem de zihin sağlığı için büyük önem taşır. Sabah yapılan bir öğün metabolizmayı harekete geçirir ve gün içinde daha dengeli beslenmeye yardımcı olur. Araştırmalar, kahvaltı yapan yetişkinlerin iş veriminin arttığını, çocukların ise okulda daha başarılı olduğunu göstermektedir. Her gün zengin bir sofraya gerek yok; küçük bir tost, haşlanmış yumurta ya da meyve ve yoğurt gibi pratik seçenekler de yeterlidir. Önemli olan bu öğünü atlamamaktır.

        REKLAM

        BESLENMENİZİ PLANLAYIN

        Ne yediğinizi ve ne zaman yediğinizi bilmek sağlıklı yaşamın temel adımlarındandır. Hedefiniz kilo vermek, kas kazanmak ya da enerjinizi artırmak olabilir. Spor yaptığınız saatleri, günlük rutininizi göz önünde bulundurarak yağ ve şeker oranı düşük; protein ve lif açısından zengin bir beslenme planı oluşturabilirsiniz. Bu sayede hem sağlığınızı korur hem de gereksiz ve plansız harcamalardan kaçınmış olursunuz.

        SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN

        Yeterli miktarda su içmek, sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü programlarının ortak noktasıdır. Susadığınızda gazlı ya da şekerli içeceklere yönelmek yerine su içmeyi alışkanlık haline getirin. Sade suyu sevmiyorsanız içine limon, salatalık ya da nane ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su içmeye özen gösterin.

        GÜN İÇİNDE HAREKET EDİN

        Kısa molalarınızı hareketsiz geçirmek yerine küçük yürüyüşler yapın, esneme hareketleri deneyin ya da merdiven kullanın. Bu küçük aktiviteler metabolizmayı hızlandırır, enerjinizi yükseltir ve iş performansınızı artırır. Aynı zamanda kilo kontrolüne de destek olur.

        REKLAM

        DİJİTAL EKRANLARDAN UZAKLAŞIN

        Günlük yaşamda ekran başında geçirilen süre oldukça fazladır. Kendinize bilinçli olarak ekranlardan uzak kalacağınız zamanlar ayırın. Bu süreyi yürüyüş yapmak, alışverişe çıkmak, evde hazırlıklar yapmak ya da kitap okumak gibi keyif aldığınız aktivitelerle değerlendirebilirsiniz.

        YENİ BECERİLER EDİNİN

        Yeni şeyler öğrenmek beyin sağlığını destekler. Dans, resim, müzik aleti ya da yeni bir dil öğrenmek zihinsel canlılığı artırır. Bu tür aktivitelerin yaşlanmayı yavaşlattığı ve bazı nörolojik hastalıkların riskini azalttığı bilinmektedir.

        SİGARADAN UZAK DURUN

        Sigara kullanıyorsanız, bırakmak sağlığınız için atacağınız en önemli adımlardan biridir. Sigaranın zararları tartışmasızdır. Bırakma sürecinde zorlanıyorsanız, profesyonel destek alabileceğiniz kurumlara başvurabilirsiniz.

        DÜZENLİ VE YETERLİ UYUYUN

        Uyku, hem bedenin hem de zihnin yenilenmesini sağlar. Düzenli ve kaliteli uyku hafızayı güçlendirir, öğrenmeyi kolaylaştırır ve ruh halini iyileştirir. Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmaya çalışarak 7–9 saatlik bir uyku düzeni oluşturun.

        REKLAM

        KAS GÜÇLENDİRİCİ EGZERSİZLER YAPIN

        Egzersiz rutininize kasları güçlendiren çalışmalar eklemek, yağ yakımını artırır ve kas kütlesini korur. Ağırlık çalışmaları kemik ve kalp sağlığı için de oldukça faydalıdır.

        GÜNEŞ VE DOĞADAN FAYDALANIN

        Açık havada vakit geçirmek, D vitamini seviyesini artırarak kemik, kalp ve ruh sağlığını destekler. Mümkünse doğa yürüyüşleri yaparak şehirden uzaklaşın. Doğada geçirilen zamanın hem fiziksel hem de psikolojik faydaları oldukça fazladır.

        DENGE EGZERSİZLERİNİ İHMAL ETMEYİN

        Denge çalışmaları her yaş için önemlidir. Genç yaşlarda sakatlanmaları önlerken, ileri yaşlarda düşme riskini azaltır. Yoga gibi denge odaklı egzersizler kas gücünü, kalp sağlığını ve özgüveni artırır.

        FARKINDALIK VE DİNLENMEYE ZAMAN AYIRIN

        Bazen durup etrafınıza bakın, nefes alın, anın tadını çıkarın. Meditasyon, dua ya da sessizce düşünmek farkındalığı artırır. Araştırmalar, düzenli farkındalık çalışmalarının stresi azalttığını, ruh halini iyileştirdiğini ve zihinsel fonksiyonları olumlu etkilediğini göstermektedir. Önemli olan, yaptığınız aktiviteye odaklanarak anda kalabilmektir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren şüpheli adliyede

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı (64) av tüfeği ile vurarak öldüren Yusuf Ündeş (46) adliyeye sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!