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Sağlık Oluversin Gari oyuncuları kimler? Sağlık Oluversin Gari filmi konusu hakkında

Sağlık Oluversin Gari filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. FOX TV ekranlarında seri halde yayınlanan filmin oyuncuları ve konusu haberimizde...

Sağlık Oluversin Gari oyuncuları kimler? Sağlık Oluversin Gari filmi konusu hakkında

Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Merak konusu oldu. Aşk Oluversin Gari adlı filmin ikincisi olarak çekilen Sağlık Oluversin Gari güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Köyde yeni bir gün başlar. Dedikoducu Sıdıka ve kızı Ayşe devreye girerler. Derya’nın Güney’e olan kızgınlığı geçmez. Güney bu konuyla ilgili imam Suphi’ye danışır ve hoca O’nu Deniz’e yönlendirir. Deniz ve Güney iş birliği Derya’yı biraz yumuşatacaktır. Bu arada Seda aşkından vazgeçmez karavan satın alır, köye yerleşir ve Derya ile ilgili bilgiler toparlamaya başlar. Bu durum köyde komik olaylar yaşanmasına sebep olur.

Derya’nın Deniz için uzun süredir takip ettiği doktor Güney’in yakın arkadaşıdır ve Türkiye’dedir. Geriye Deniz’i ameliyata ikna etmek kalır. Ve hastane süreci başlar. O sırada Derya hakkında araştırma yapan Seda, muhtarlıkta Sadri’nin yokluğundan faydalanıp önemli bir dosya bulur.

Dosyada Derya’nın Sadri’nin kızı olmadığı, evlatlık alındığı yazar. Seda hastaneye gelip Güney’e bu ailenin dolandırıcı olduğunu, Derya’nın Sadri’nin öz kızı olmadığını söyler, dosyayı gösterir ve hepsi şok olur…

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ OYUNCULARI KİMLER?

Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncu kadrosunda, Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum, Ali Rıza Tanyeli, Kıvanç Baran Arslan, Tuğçe Karabayır, Suat Sungur, Selehattin Taşdöğen, Hilmi Erdem, Orçun Kaptan yer alıyor.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri Muğla Milas'ta gerçekleşmiştir.

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