Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.968,17 %-0,62
        DOLAR 42,4453 %0,01
        EURO 49,6737 %0,23
        GRAM ALTIN 5.728,28 %-0,21
        FAİZ 37,98 %-0,34
        GÜMÜŞ GRAM 78,55 %-1,62
        BITCOIN 92.824,00 %-0,96
        GBP/TRY 56,7186 %0,04
        EUR/USD 1,1677 %0,05
        BRENT 62,98 %0,49
        ÇEYREK ALTIN 9.365,74 %-0,21
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sağlık sigortasına güven geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Sağlık sigortasına güven geldi

        SEDDK liderliğinde TSB tarafından düzenlenen "Özel Sağlık Sigortalarında Yeni Dönem Çalıştayı"nda özel sağlık sigortacılığında sürdürülebilirlik, maliyet yönetimi ve dijital dönüşümün yeni çerçevesi ele alındı. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren çalıştayda, özel sağlık sigortalarının geleceğine yön verecek politika önerileri ve yeni model arayışları masaya yatırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 15:29 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık sigortasına güven geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) liderliğinde, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen “Özel Sağlık Sigortalarında Yeni Dönem Çalıştayı”, sektörün tüm paydaşlarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştay, özel sağlık sigortacılığında sürdürülebilirliği güçlendiren yeni model arayışlarını, maliyet yönetimini, teminat kapsamlarını ve dijital dönüşüm süreçlerini ele aldı.

        Çalıştayın açılış konuşmaları SEDDK Başkanı Davut Menteş ve TSB Başkanı Uğur Gülen tarafından yapıldı.

        SEDDK Başkanı Davut Menteş sağlık hizmetlerinin, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri olduğuna dikkat çeken SEDDK Başkanı Davut Menteş, "Bizler kamu otoritesi olarak, sağlık alanındaki düzenlemelerin ihtiyaçları tam anlamıyla karşılıyor olmasını önemsiyoruz. Bu ihtiyaçları dinamik bir bakış açısıyla ele aldığımızda; hayatın ve sağlık ekosisteminin sürekli bir değişim içinde olduğunu görüyoruz. Bu vizyonla hazırladığımız ve 20 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan ‘Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ değişikliği, ortak akıl zemininde yürüttüğümüz titiz bir sürecin ürünüdür. Nihayetinde, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesiyle sektörde uygulama birliğini sağlayacak yeni kuralları belirlemiş bulunuyoruz. Yapılan bu reformun vatandaş odaklı olduğunu, bireylerin güvenini artırırken, sektörün ise uzun vadeli sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurduğunun altını çizmek isterim." dedi.

        REKLAM

        Menteş, söz konusu düzenleme ile birlikte sigorta şirketlerinin öngörülebilir ve adil kurallar çerçevesinde faaliyet yürüttüğü bir ortamda güvence sahibi olacağını ve daha kapsayıcı ve şeffaf bir sistemde haklarını kolaylıkla takip edebileceklerin de sözlerine ekledi.

        TSB Başkanı Uğur Gülen ise özel sağlık sigortacılığının artan sağlık harcamaları karşısında toplum için güvence sağlayan stratejik bir alan olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Özel sağlık sigortaları artık sadece bireylerin sağlık giderlerine katkı sağlayan bir ürün değil; bütüncül bir sağlık ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası. Sektör olarak hem mali sürdürülebilirliği sağlamak hem de sigortalılarımızın kaliteli sağlık hizmetine erişimini güçlendirmek için veriye dayalı, şeffaf ve sürdürülebilir modeller geliştirmeye odaklanıyoruz.”

        Sağlık sigortacılığında üç önemli dinamik olduğunun altını çizen Gülen, "İlk sırada maliyet baskıları ve sürdürülebilirlik geliyor. Bu nedenle artan sağlık maliyetleri ve sürdürülebilir finansman modelleri bulma ihtiyacı çok önemli. İkinci sırada tüm dünyada hızla gelişen dijital sağlık ekosistem gelmekte. Burada da giyilebilir teknolojilerden teletıp uygulamalarına kadar dijitalleşmenin artan rolü çok önemli. Tabii ki üçüncü dinamik ise önleyici ve koruyucu sağlık yönlü değişim. Bu yönde hastalıkları tedavi etmekten çok, önlemeye odaklanan yeni sigorta modellerinin entegrasyonu da kaçınılmaz. Stratejimizin temelinde köklü bir zihniyet değişimi yatıyor. Bu da hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale eden bir sistemden, bireyleri sağlıklı tutmayı ve hastalıkları önlemeyi hedefleyen proaktif bir yapı." diye konuştu.

        Gülen, bu kritik noktada SEDDK tarafından hazırlanan yeni Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinin sektörün bir çerçeve oluşturma ihtiyacına doğduran yanıt verdiğine vurgu yaparak, "Bu düzenleme belirsizlikleri ortadan kaldırarak geleceğe giden yolu aydınlatıyor." dedi.

        Sektörün tüm bileşenlerinin aktif katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, özel sağlık sigortalarının geleceğine yön verecek çözüm önerileri ve politika setleri masaya yatırıldı. Çalıştay çıktılarına ilişkin detaylı raporun ilerleyen dönemde sektörle paylaşılması planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin