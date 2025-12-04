Sağlık sigortasına güven geldi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) liderliğinde, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen “Özel Sağlık Sigortalarında Yeni Dönem Çalıştayı”, sektörün tüm paydaşlarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştay, özel sağlık sigortacılığında sürdürülebilirliği güçlendiren yeni model arayışlarını, maliyet yönetimini, teminat kapsamlarını ve dijital dönüşüm süreçlerini ele aldı.

Çalıştayın açılış konuşmaları SEDDK Başkanı Davut Menteş ve TSB Başkanı Uğur Gülen tarafından yapıldı.

SEDDK Başkanı Davut Menteş sağlık hizmetlerinin, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri olduğuna dikkat çeken SEDDK Başkanı Davut Menteş, "Bizler kamu otoritesi olarak, sağlık alanındaki düzenlemelerin ihtiyaçları tam anlamıyla karşılıyor olmasını önemsiyoruz. Bu ihtiyaçları dinamik bir bakış açısıyla ele aldığımızda; hayatın ve sağlık ekosisteminin sürekli bir değişim içinde olduğunu görüyoruz. Bu vizyonla hazırladığımız ve 20 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan ‘Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ değişikliği, ortak akıl zemininde yürüttüğümüz titiz bir sürecin ürünüdür. Nihayetinde, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesiyle sektörde uygulama birliğini sağlayacak yeni kuralları belirlemiş bulunuyoruz. Yapılan bu reformun vatandaş odaklı olduğunu, bireylerin güvenini artırırken, sektörün ise uzun vadeli sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurduğunun altını çizmek isterim." dedi.

REKLAM

Menteş, söz konusu düzenleme ile birlikte sigorta şirketlerinin öngörülebilir ve adil kurallar çerçevesinde faaliyet yürüttüğü bir ortamda güvence sahibi olacağını ve daha kapsayıcı ve şeffaf bir sistemde haklarını kolaylıkla takip edebileceklerin de sözlerine ekledi.

TSB Başkanı Uğur Gülen ise özel sağlık sigortacılığının artan sağlık harcamaları karşısında toplum için güvence sağlayan stratejik bir alan olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Özel sağlık sigortaları artık sadece bireylerin sağlık giderlerine katkı sağlayan bir ürün değil; bütüncül bir sağlık ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası. Sektör olarak hem mali sürdürülebilirliği sağlamak hem de sigortalılarımızın kaliteli sağlık hizmetine erişimini güçlendirmek için veriye dayalı, şeffaf ve sürdürülebilir modeller geliştirmeye odaklanıyoruz.”

Sağlık sigortacılığında üç önemli dinamik olduğunun altını çizen Gülen, "İlk sırada maliyet baskıları ve sürdürülebilirlik geliyor. Bu nedenle artan sağlık maliyetleri ve sürdürülebilir finansman modelleri bulma ihtiyacı çok önemli. İkinci sırada tüm dünyada hızla gelişen dijital sağlık ekosistem gelmekte. Burada da giyilebilir teknolojilerden teletıp uygulamalarına kadar dijitalleşmenin artan rolü çok önemli. Tabii ki üçüncü dinamik ise önleyici ve koruyucu sağlık yönlü değişim. Bu yönde hastalıkları tedavi etmekten çok, önlemeye odaklanan yeni sigorta modellerinin entegrasyonu da kaçınılmaz. Stratejimizin temelinde köklü bir zihniyet değişimi yatıyor. Bu da hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale eden bir sistemden, bireyleri sağlıklı tutmayı ve hastalıkları önlemeyi hedefleyen proaktif bir yapı." diye konuştu.