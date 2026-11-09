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        Haberler Sağlık Bağışla hayata tutunanlardan başkalarına umut eli

        Bağışla hayata tutunanlardan başkalarına umut eli

        Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde farklı yıllarda kalp nakliyle yaşama tutunan hastalar, kurdukları "Kalp Kardeşleri" grubuyla hem dayanışmalarını sürdürüyor hem de organ bağışının önemine dikkati çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        Bağışla hayata tutunanlardan başkalarına umut eli

        Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan kalp nakli hastaları, kendilerine yeni bir hayat sunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir araya gelerek nakil sürecinde yaşadıkları deneyimleri paylaşıyor.

        "Sevgimiz kalpten geliyor" sloganıyla buluşan grup üyeleri, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ile bir araya geldi.

        Nakil sonrasında yeniden sağlığına kavuşan hastalar, yaşamlarındaki değişimi anlatarak organ bağışının daha fazla kişiye ulaşması için çağrıda bulundu.

        2,5 YIL KALP NAKLİ BEKLEDİ

        Mali müşavir Öznur Günal, 2 Ekim 2025'te gerçekleştirilen kalp nakliyle yeniden hayata tutunduğunu söyledi.

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        Yaklaşık 2008'den bu yana kardiyomiyopati hastalığı nedeniyle kalp pili kullandığını belirten Günal, uzun yıllar tedavi gördüğünü, 2023'te yapay kalp destek cihazı takıldığını ve yaklaşık 2,5 yıl nakil beklediğini anlattı.

        Günal'ın hayatı bir gece aldığı telefonla değişmiş.

        Kendisinin nakil sayesinde yaşama tutunmasını sağlayan donör ailesine minnettar olduğunu ifade eden Günal, bağışlanan organlarla 5 kişinin hayatına dokunulduğunu, donör ve ailesini unutmadığını dile getirdi.

        EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE KALP NAKLİ OLDU

        Kalp naklinin üzerinden 16 yıl geçen Mehtap Kaya da 41 yaşındayken gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştuğunu söyledi.

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        Kaya, nakil için 4 ay beklediğini belirterek, "Evlilik yıl dönümümüzde kalp nakli oldum. Bağışlayan aileye her zaman minnettarım. Onlara yeniden başsağlığı diliyorum. Nakil beklerken organ bağışının önemini daha iyi anladım. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum" diye konuştu.

        Nakil olan hastalarla iletişimlerini sürdürdüklerini anlatan Kaya, sosyal medya grupları aracılığıyla haberleştiklerini, her yıl düzenlenen kahvaltı ve etkinliklerde hastalar, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla buluştuklarını dile getirdi.

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