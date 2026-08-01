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        Haberler Sağlık Bebekleri biberonla uyutanlar dikkat!

        Bebekleri biberonla uyutanlar dikkat!

        Prof. Dr. Gamze Aren, "Özellikle süt, devam sütü, mama ve meyve suyu bulunan biberonların gece boyunca bebeğin ağzında bırakılmaması gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Bebeğini biberonla uyutanlar dikkat!

        Pedodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Aren, bebeklerin süt, mama veya meyve suyu bulunan biberonla uyutulmasının erken çocukluk çağı çürüklerine yol açabileceğini belirtti.

        Açıklamaya göre, biberon çürüğü yalnızca şekerli içeceklerden değil, doğal şeker içeren süt ve mamaların dişlerle uzun süre temas etmesinden de kaynaklanabiliyor.

        "BİBERONLAR GECE BOYU BEBEĞİN AĞZINDA BIRAKILMAMALI"

        Prof. Dr. Gamze Aren, bebekleri sakinleştirmek ve uykuya geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla biberonla uyutmanın, süt dişlerinde ciddi çürüklerin oluşmasına zemin hazırlayabildiğine dikkati çekerek, "Özellikle süt, devam sütü, mama ve meyve suyu bulunan biberonların gece boyunca bebeğin ağzında bırakılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Uyku sırasında tükürük akışının azalması nedeniyle ağız içindeki temizlenme mekanizmasının yavaşladığını belirten Aren, 'Bebek biberonla uyuduğunda süt veya mama özellikle üst ön dişlerin çevresinde birikebiliyor. Bu sıvıların içerdiği şekerler ağızdaki bakteriler tarafından aside dönüştürülüyor. Gece boyunca tekrarlanan bu asit saldırıları, henüz gelişimini tamamlamamış süt dişlerinin minesini hızla zayıflatabiliyor.' değerlendirmelerinde bulundu.

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        DİŞLER TEMİZLENMEDEN UYUTULMAMALI

        Aren, biberonla beslenmenin ardından bebeğin dişleri temizlenmeden uyutulmaması gerektiğini ifade ederek, sütün dişlerin çevresinde birikerek çürüğe yol açabileceğini belirtti.

        Biberon çürüğünün çoğunlukla üst ön süt dişlerinde başladığının altını çizen Aren, şunları kaydetti: "Diş eti çizgisine yakın bölgelerde görülen tebeşirimsi beyaz lekeler, çürüğün ilk belirtisi olabilir. İlerleyen dönemde bu alanlar sarı, kahverengi veya siyah bir görünüm alabilir. Dişte kırılma ya da ağrı oluşması beklenmeden çocuk diş hekimine başvurulmalıdır."

        Aren, çürüğün ilerlemesi durumunda çocuklarda sıcak-soğuk hassasiyeti, yemek yerken ağrı, gece uyanma, ağız kokusu, diş eti şişliği ve enfeksiyon görülebileceğini belirterek, tedavinin geciktirilmesinin daha kapsamlı işlemlere ihtiyaç duyulmasına neden olabileceğini vurguladı.

        "SÜT DİŞLERİ NASIL OLSA DÜŞECEK DÜŞÜNCESİ DOĞRU DEĞİL"

        Süt dişlerinin çiğneme, beslenme, konuşma gelişimi ve daimi dişlerin doğru konumda sürmesi açısından önemli olduğunu belirten Aren, şu değerlendirmelerde bulundu: "Süt dişleri nasıl olsa düşecek düşüncesi doğru değildir. Tedavi edilmeyen çürükler ağrıya, enfeksiyona ve dişlerin erken kaybedilmesine yol açabilir. Çürük konuşmayı doğrudan engellemez ancak ağrı, dişlerin erken kaybı ve çiğneme güçlüğü çocuğun beslenmesini, uyku düzenini ve bazı sesleri doğru çıkarabilmesini olumsuz etkileyebilir."

        Aren, erken çocukluk çağı çürüğü bulunan çocukların ilerleyen yıllarda yeniden çürük geliştirme riskinin daha yüksek olabileceğine işaret ederek, erken tanı ve düzenli çocuk diş hekimi takibinin önem taşıdığını kaydetti.

        "İLK SÜT DİŞİNİN ÇIKMASIYLA AĞIZ BAKIMINA BAŞLANMALI"

        Ailelerin ilk süt dişinin çıkmasıyla ağız bakımına başlaması gerektiğini vurgulayan Aren, şu önerilerde bulundu: "Bebek beslenmenin ardından temiz ve nemli bir gazlı bezle ya da yaşına uygun yumuşak bir diş fırçasıyla temizlenmelidir. İlk dişin çıkmasından itibaren dişler günde iki kez ebeveyn tarafından fırçalanmalıdır. Üç yaşından küçük çocuklarda pirinç tanesi kadar florürlü diş macunu kullanılması yeterlidir. Çocukların diş macununu yutmaması için fırçalama mutlaka yetişkin gözetiminde yapılmalıdır."

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