Biyolojik yaşlanma hızını 12 haftada yavaşlatın

Doğum tarihimizi değiştirmemiz pek mümkün değil, peki vücudumuzun biyolojik yaşlanma hızını değiştirebilir miyiz? 2026 yılında Aging dergisinde yayımlanan randomize kontrollü çalışmada yaşam tarzına yapılan 12 haftalık basit müdahalelerle biyolojik yaşlanma hızında anlamlı değişimler yaşandı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Zehra Elban, “Kronolojik yaşımızı değiştiremeyiz ancak nasıl yaşlandığımız üzerinde etkili olabilecek pek çok faktör var. Burada önemli olan tek bir besine ya da ‘mucize’ bir yönteme odaklanmak değil; beslenmeden fiziksel aktiviteye, uykudan metabolik sağlığa kadar değiştirilebilir faktörleri birlikte ve kişiye özel değerlendirmektir” dedi.

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VÜCUDUMUZUN KAÇ YAŞINDA OLDUĞU TAKVİMDE YAZMIYOR

Yaşımızı doğum tarihimiz belirliyor ancak vücudumuzun kaç yaşında olduğu yalnızca takvimle açıklanamıyor. Aynı yaşta iki kişinin metabolik sağlığı, kas gücü, fiziksel kapasitesi ve yaşlanma hızı birbirinden oldukça farklı olabiliyor. Bilim dünyası da bu nedenle son yıllarda kronolojik yaştan çok “biyolojik yaşlanma” kavramına odaklanıyor. Beslenme, fiziksel aktivite, uyku, stres, vücut ağırlığı ve metabolik sağlık gibi değiştirilebilir faktörlerin bu süreçte nasıl bir rol oynadığı araştırılırken, 2026 yılında Aging dergisinde yayımlanan randomize kontrollü bir çalışma, yaşam tarzında yapılan çok yönlü değişikliklerin DNA metilasyonuna dayalı yaşlanma göstergeleri üzerindeki etkisine dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

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12 HAFTADA NELER DEĞİŞTİ?

Araştırmaya 50–74 yaş arasında, fazla kilolu 48 erkek katıldı ve katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı. Müdahale grubundaki katılımcılar 12 hafta boyunca belirli bir probiyotik bakteri suşu içeren yoğurt tüketmeleri istendi, aynı zamanda kişiye özel beslenme danışmanlığı aldı; aşırı yeme, sık atıştırma ve şekerli içecekleri azaltmaları, haftada en az üç gün yaklaşık 30 dakika yürüyüş veya stepper egzersizi yapmaları istendi. Kontrol grubu ise günlük yaşamına herhangi bir değişiklik yapmadan devam etti. Araştırmanın başında ve 12 haftanın sonunda alınan kan örnekleri karşılaştırıldığında, müdahale grubunda DNA metilasyonuna dayalı yaşlanma göstergelerinden DunedinPACE değerinde anlamlı bir düşüş saptandı.

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YAŞAMINIZIN TAMAMI DEĞERLENDİRİLMELİ

Bu değişimin biyolojik yaşlanma hızında yaklaşık yüzde 2,2'lik bir yavaşlamaya karşılık geldiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Zehra Elban, araştırmanın önemli bir noktasına dikkat çekerek “Çalışmada beslenme, probiyotik yoğurt tüketimi ve fiziksel aktivite aynı anda değiştirildi. Dolayısıyla elde edilen sonucu tek bir besine bağlamak doğru değil. Bulgular bize, sağlıklı yaşlanmayı tek bir ‘mucize besin’ üzerinden değil, sürdürülebilir yaşam tarzı alışkanlıklarının bütünü üzerinden değerlendirmemiz gerektiğini gösteriyor” dedi.

KÜÇÜK ADIMLARIN ETKİSİ ZAMANLA BÜYÜYOR

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının etkisinin yalnızca yıllar sonra ortaya çıkmadığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Zehra Elban, “Düzenli yürüyüş yapmak, yeterli ve kaliteli protein tüketmek, sebze ve meyvelere daha fazla yer vermek, uyku düzenine dikkat etmek ve şekerli içecekleri azaltmak günlük hayat içinde küçük değişiklikler gibi görünse de asıl güçlerini sürdürülebilir olduklarında kazanıyor. Bu davranışlar zaman içinde birikerek sağlıklı yaşlanmayı destekleyen bir yaşam biçimine dönüşüyor. Küçük ama devamlı değişiklikler, uzun vadede büyük farklar yaratabilir” ifadelerini kullandı.

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HERKES AYNI ŞEKİLDE YAŞLANMIYOR

Sağlıklı yaşlanmada herkese uyan tek bir formül bulunmuyor. Aynı kronolojik yaştaki iki kişinin sağlık ihtiyaçları ve öncelikleri birbirinden oldukça farklı olabiliyor. Bir kişi için beslenme düzeninin iyileştirilmesi ön plana çıkarken, bir başkası için fiziksel aktivitenin artırılması, uyku düzeninin iyileştirilmesi ya da metabolik risklerin daha yakından izlenmesi gerekebildiğini ifade eden Elban, “Bu nedenle kişiselleştirilmiş sağlık yönetiminde amaç yalnızca tek bir değeri veya biyolojik yaşı takip etmek değil; kişinin değiştirilebilir risklerini belirleyerek kendisine uygun bir sağlıklı yaşlanma yol haritası oluşturmak” dedi.