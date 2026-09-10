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        Haberler Sağlık Çocuklarda şekerli atıştırmalık tüketimi sıklığı çürük riskini artırıyor

        Çocuklarda şekerli atıştırmalık tüketimi sıklığı çürük riskini artırıyor

        Pedodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Aren, okul dönemindeki çocukların şekerli ve dişe yapışan atıştırmalıkları sık tüketmelerinin çürük riskini artırabileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        Bu yiyecekler çocuklarda çürük riskini artırabilir

        Prof. Dr. Gamze Aren, şeker içeren yiyecek ve içeceklerin gün boyunca sık aralıklarla tüketilmesinin dişlerin tekrar tekrar asit ortamına maruz kalmasına neden olabileceğini anlattı.

        Çürük oluşumunda tüketilen besinin içeriği kadar tüketim sıklığının da önemli olduğunu vurgulayan Aren, "Çocuk bir günde çok yüksek miktarda şeker tüketmese bile şekerli gıdaları gün boyunca sık aralıklarla tüketiyorsa dişler tekrar tekrar olumsuz bir ağız ortamıyla karşı karşıya kalır" ifadesini kullandı.

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        ÇÜRÜK RİSKİNİ ARTIRAN YİYECEKLER

        Aren, özellikle bisküvi, kek, şekerleme, çikolata ve benzeri atıştırmalıkların sürekli tüketilmesinin çürük riskini artırabileceğini vurgulayarak, ara öğünlerin planlı ve gün boyu devam eden bir atıştırma alışkanlığına dönüşmemesi gerektiğini aktardı.

        Bazı yiyeceklerin diş yüzeyinde daha uzun süre kalabildiğine dikkati çeken Aren, yapışkan ve şekerli gıdaların özellikle ara öğünlerde sık tüketilmemesi gerektiğini kaydetti.

        Aren, çocukların okul çantasına ara öğün koyarken yalnızca doyurucu olup olmadığına değil, ağız ve diş sağlığı açısından nasıl bir seçim olduğuna da bakılması gerektiğine işaret ederek, taze meyve, peynir ve şekersiz alternatifler tercih edilebileceğini, içecek olarak da suyun öncelikli olması gerektiğini paylaştı.

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        OKUL DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIN DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT!

        Yaz tatilinin ardından değişen uyku ve okul saatlerinin diş fırçalama alışkanlığını aksatabileceğini belirten Aren, şunları kaydetti: "Özellikle sabah okula yetişme telaşı nedeniyle fırçalamanın ihmal edilmemesi gerekir. Çocukların dişlerini sabah ve gece düzenli olarak fırçalamalarının önemlidir. Okul dönemi yalnızca ders programının değil, sağlıklı günlük alışkanlıkların da yeniden düzenlendiği bir dönemdir. Ailelerin çocukların beslenme çantasını hazırlarken ağız ve diş sağlığını da bu planın bir parçası olarak görmesi gerekir.

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        Öğle yemeğinin ardından imkan bulunması halinde dişlerin fırçalanması ağız bakımını destekleyebilir. Çocuğun yaşına uygun şekilde okul çantasında diş fırçası ve diş macunu bulundurulabilir. Okulda fırçalama imkanı yoksa da sabah ve gece yapılan düzenli diş fırçalama kesinlikle aksatılmamalı. Düzenli diş hekimi kontrolleri de çocuklarda başlangıç aşamasındaki problemlerin erken fark edilmesine yardımcı olabilir. Özellikle çürük açısından risk taşıyan çocuklarda kontrollerin aksatılmaması gerekir."

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        #diş çürüğü
        #çocuklarda diş çürüğü
        #haberler
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