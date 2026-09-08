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        Haberler Sağlık Çocuklarda yanık riskini azaltacak öneriler

        Çocuklarda yanık riskini azaltacak öneriler

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yanık Merkezi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Uluşahin, son dönemlerde özellikle sıcak su, çay, kahve ve yemek gibi yanık vakalarında artış gözlendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 17:48 Güncelleme:
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        Çocuklarda yanık riskini azaltacak öneriler

        Uluşahin, yaptığı yazılı açıklamada, merkezde, Doğu Karadeniz başta olmak üzere çevre bölgelerden gelen yanık hastalarının tanı, takip ve tedavilerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

        Çocuklarda birçok yanığın günlük yaşamın en sıradan anlarında meydana geldiğini anlatan Uluşahin, şöyle devam etti: "Bazen yanık denildiğinde aklımıza büyük bir kaza geliyor. Oysa çocuklarda gördüğümüz yanıkların bir bölümü günlük hayatın en sıradan anlarında meydana geliyor. Ailece oturduğunuz bir kahvaltı masasında içilen çay, yemek sonrasında sohbet ederken önünüzde duran bir kahve ya da mutfakta tezgahın üzerinde bulunan sıcak su birkaç saniye içinde küçük bir çocuk için ciddi bir yanık nedeni olabiliyor."

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        AĞIR YANIKLAR OLUŞABİLİR

        Uluşahin, çocukların çevrelerindeki nesneleri tanıma eğiliminden dolayı risk altında olduklarına değinerek, masa üzerindeki bardağın çekilmesi, sıcak sıvıların devrilmesi sonucu ağır yanıklar oluşabildiğini vurguladı.

        Ailelerin yalnızca yemek hazırlarken değil, sıcak yiyecek ve içeceklerin bulunduğu her ortamda dikkatli olması gerektiğini belirten Uluşahin, şunları kaydetti: "Çocuğun yanında çayımızı veya kahvemizi içerken çoğu zaman bunu bir tehlike olarak görmüyoruz. Oysa küçük bir çocuğun masadaki bardağa uzanması, sıcak bir sobaya dokunması veya fincanı devirmesi için birkaç saniye yeterli. Bu nedenle sıcak içecekleri çocukların ulaşabileceği masa kenarlarında bırakmamak, mümkün olduğunca çocuğun erişemeyeceği bir noktada tutmak çok önemli."

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        Yanık riskinin yalnızca yürümeye ve etrafı keşfetmeye başlayan çocuklarla sınırlı olmadığını aktaran Uluşahin, bebeklik dönemindeki çocuklarda dahi sıcak sıvı yanıklarıyla karşılaştıklarına dikkati çekti.

        ELEKTRİK YARALANMALARINA DİKKAT!

        Ev içinde özellikle elektrikli su ısıtıcısı ve çaydanlıkların çocukların ulaşamayacağı yerde tutulması gerektiğine işaret eden Uluşahin, "Elektrikli su ısıtıcısı ve diğer elektrikli mutfak cihazlarının kabloları aşağı sarkmamalı. Tencere sapları dışarıya dönük bırakılmamalı. Sıcak yiyecekler çocukların bulunduğu ortamdan geçirilirken dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

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        Çocuklarda ev içi yanıkların bir diğer önemli nedeninin elektrik yaralanmaları olduğunu belirten Uluşahin, özellikle prizlere yabancı cisim sokulması, açıkta veya hasarlı elektrik kablolarıyla oynaması ya da kabloların ağza götürülmesinin ciddi elektrik yanıklarına neden olabileceğini kaydetti.

        Uluşahin, ailelerin çocukların bulunduğu ortamı daha güvenli hale getirmesi gerektiğini ve basit önlemlerle ciddi yanıkların önüne geçilebileceğini aktardı.

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        #Çocuklarda yanık
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        #ağır yanık
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