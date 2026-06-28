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        Haberler Sağlık Ebeveynlerin sevinç fotoğrafları bebeklerde hasara dönüşebilir

        Ebeveynlerin sevinç fotoğrafları bebeklerde hasara dönüşebilir

        Pediatri Uzmanı Dr. Ufuk Ertural, yeni doğan bebeklerde fotoğraf çekimlerinin pozisyonları için bir uzmandan destek alınmasının faydalı olabileceğini söyleyerek, "Yenidoğan fotoğrafında bebeklerdeki zorlama hasara neden olabilir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        Bu sevinç fotoğrafları bebekte hasara dönüşebilir!

        Pediatri Uzmanı Dr. Ufuk Ertural, fotoğraf çekimlerinde bebeğin hareketlerinde zorlanmasından dolayı hasar oluşabileceğini söyleyerek, "Dünyaya yeni gelen bebeklerimizin omurgası, iskelet sistemi kendileri çok hassastır. Bunun için de duruşumuzu, çocuğu tutuş şeklimizi, çocuğun duruşunu özellikle desteklememiz lazım. Sırtını ve başını kollarımızla desteklememiz lazım. Sırtını, göğsünü boşta bırakmayacak, destekli çocuğun rahat olacak şekilde durmamız lazım. Bebeğimiz yeni dünyaya geldiğinde çok hassastır. Kas-iskelet sistemi, başı, damarlar, sinir sistemi hepsinin özenle ve itina ile desteklenmesi ve özen gösterilmesi gerekiyordur" ifadelerini kullandı.

        HANGİ POZİSYONUN UYGUN OLDUĞU DOKTORDAN ÖĞRENİLMELİ

        Genelde fotoğrafçıların bebeğin uyku anında fotoğraf çekmeyi istediğini belirten Dr. Ertural, "Bebeğin çok ağlamadığı ve serbestçe hareket kabiliyeti mümkün olduğu için uyku anında. Genelde de kurbağa pozisyonu dediğimiz eller ayaklar hafifçe açık pozisyonda, yüzüstü yatar pozisyonda gözümüzün önünde; fakat bu pozisyonun da fazla açılarını yani esnekliğini zorlayacağımız zaman iskelet sisteminde, sinir sisteminde, kas sisteminde ve damarlarda bası oluşturacağı için çocukta herhangi bir zarara yol açabiliriz. Bunun için dikkat etmemiz lazım. Mümkünse fotoğrafçının tecrübeli, bu bebeğin anatomisine ve hangi durumların, pozisyonların çocuğa zarar vereceğinin bilincinde olması gerekiyor. Bunun için tecrübeli fotoğrafçılarla çalışmanızı öneriyoruz. Mümkünse doktor desteğiyle bu pozisyonların hangisi zararlıdır, hangisi değildir onun bilgisini edinmiş olması lazım" dedi.

        FOTOĞRAF ÇEKERKEN FLAŞA DİKKAT!

        Ertural, çekimlerde bebeğe giydirilecek kıyafetlerin de sıkı olmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukların hala kemik gelişimi devam ettiği için bu bıngıldak dediğimiz kemiklerin birleşim noktası açıktır, arkada ve önde olmak üzere. Bir yaşından sonra yavaş yavaş kapanmaya başlar bunlar. Bunda ağır şapkalar, sıkı bandanaların kafanın şeklinde veya kaslarda, beyinde herhangi bir zarar verebilmesi mümkündür. Bunun için mümkün oldukça gevşek, çocuğa rahatsızlık vermeyecek şekilde olması lazım. Kıyafetlerinde çocuğu sıkmayacak veya tenine, kendisine nefes almasına zorlayacak olmamasını tercih ediyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yoğun ışık veya fotoğrafın daha da güzel çıkması için kullanılan flaşlarına dikkat edilmesi lazım. Çocukların gözleri çok hassastır, refleksleri sandığınız gibi bizim kadar iyi değildir. Bunun için mümkünse soft, gün ışığı veya kapalı hafif ışıkta çekilmesini öneriyoruz ki herhangi bir retinada yanık veya hasar bırakmaması için."

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