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        Haberler Sağlık Enerji içeceklerindeki yüksek kafein beyni böyle etkiliyor

        Enerji içeceklerindeki yüksek kafein beyni böyle etkiliyor

        Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, ergen yaşlarda fazla tüketilen enerji içeceklerinin büyük sorunlara yol açabileceğini söyleyerek, "Yüksek orandaki kafein beyin damarlarında daralma yapabilir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 17:07 Güncelleme:
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        Enerji içecekleri beyne bunu yapıyor!

        Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, enerji içeceklerinde bulunan yüksek oranda kafeinin beyin damarlarında daralmaya sebep olabileceğini söyleyerek, "Maalesef son yıllarda enerji içeceklerinin küçük çocuklarda bir miktar ama esas ergenlik dönemindeki çocuklarda, ehliyet almış ama araba kullanmaya devam eden gençlerde çok yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz" dedi.,

        BEYİN DAMARLARINDA DARALMAYA YOL AÇABİLİYOR

        Enerji içeceklerinin içeriğinde bir dizi problemli madde bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Kurtoğlu, "Bunların en başında kafein gelmektedir. Küçük çocuklarda 2-6 mg, ergenlik döneminde ise 100 mg/günü geçmemesi gereken kafein, bu içeceklerde bulunan direkt kafein veya kafein içeren bazı maddelerin içinde de ayrıca kafein olduğu için kafein zehirlenmesi diyebiliriz buna ve oldukça fazla sorunlar yaşanmaktadır. Bunlardan birincisi sağlıklı beslenme ve sağlıklı uyku ve günlük aktivite çok önemli çocukların büyümesinde ve en başta uykusuzluk yapması geliyor. Uykusuzluğun dışında ellerde titreme, huzursuzluk, kalp çarpıntısı özellikle, reflü gibi çok önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Kafeinden ve kafein içeren mesela ginsengde var guarana dediğimiz maddelerde de var. Bu nedenle kafein toksisitesi dediğimiz problemi yaşamamak lazım. Kafein ayrıca beyin damarlarında da daralmalara ve bazı depresyon gibi veya yerinde duramama gibi böyle aktif ve sağa sola nadir de olsa saldıran bir ergenlik problemi olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

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        ENERJİ İÇECEKLERİ DİYABETE SEBEP OLABİLİR

        Enerji içeceklerinde bulunan şekerlerin Tip 2 diyabet hastalığına sebep olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Kurtoğlu, "İkinci içeriğimiz şekerler. Bu şekerlerden nişasta şekeri dediğimiz früktoz ve sükroz da var ayrıca. Bu maddelerin de aşırı tüketilmesi sonucu hareketsizlik, uykusuzluk, obezite ile birlikte bir dizi soruna yol açmaktadır. Mesela Tip 2 diyabet hastalığına doğru gidişte fruktoz ve sükrozun tüketimi çok önemli. Fruktoz karaciğerde direkt olarak karaciğer yağlanması yapmaktadır. Karaciğer yağlanmasına da yol açtığı için Tip 2 şeker hastalığının temeli atılmaktadır ergenlik döneminde ve daha sonra uzun süren yıllar içinde gerçek Tip 2 diyabet haline gelmekte ve büyük bir sorun yaşanmaktadır. Bir diğer sorun da içindeki madde sitrik asit. Limon asidi diye bilinen madde. Bu asit bir ortam oluşturmakta, diş çürüklerine yol açmakta, ayrıca reflüyü de arttırmaktadır. Gene ginsengin de aynı şekilde kafein gibi ritim bozukluğu yaptığı, tansiyon yüksekliği yaptığı, beyin damarlarında daralma yaptığı da gösterilmiş. Bu nedenle bu maddelerin de çok olumsuz etkilerini görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

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        "ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİLMEMELİ"

        Enerji içeceklerinin çocuklarda alışkanlık haline getirilmemesi konusunda ebeveynleri uyaran Prof. Dr. Kurtoğlu, "Sonuç olarak enerji içeceklerinin az da olsa alışkanlık haline dönüştürmemek için çocuklarda kullanmamasını önermemiz lazım. Çocukluk çağı döneminden başlayarak anne babaların özellikle sağlıklı beslenmeye çok dikkat etmeleri ve bu yabancı veya zararlı içeceklerden uzak kalmasını sağlamaları ve günlük spor, aktivite gibi obeziteye yol açmadan daha sağlıklı bir büyüme dönemini yaşatmaları çok önemli" dedi.

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