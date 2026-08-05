Kanserin korkulu rüyası besinler!

Doğum sonrası depresyon yaşayan kadınlar yardım almıyor

90 ülkeden elde edilen verileri analiz eden bilim insanları, majör depresyonun en sık doğumdan iki hafta sonra görüldüğünü ortaya koydu. Klinik Psikolog Aleyna Damla Özcan, doğum sonrası depresyon yaşayan kadınların çok küçük bir kısmının psikolojik yardım aldığını belirterek, toplumsal birtakım nor... Daha Fazla Göster 90 ülkeden elde edilen verileri analiz eden bilim insanları, majör depresyonun en sık doğumdan iki hafta sonra görüldüğünü ortaya koydu. Klinik Psikolog Aleyna Damla Özcan, doğum sonrası depresyon yaşayan kadınların çok küçük bir kısmının psikolojik yardım aldığını belirterek, toplumsal birtakım normların kadınların destek almasının önünde engel olabildiğini söyledi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın röportajı Daha Az Göster