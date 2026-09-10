Kopmak üzere olan kolu yaklaşık 8 saatlik ameliyatla kurtarıldı

Yaklaşık 1,5 ay önce motosikletle trafik kazası geçiren Muhammet Ali Şimşek'in sağ kolunun ampute edilmesi gerekebileceğini öğrenen ailesi, yaptığı araştırmanın ardından Konya Farabi Hastanesine ulaştı.

Vakit kaybetmeden Konya'ya sevk edilen Şimşek, hastanenin başhekim yardımcısı olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özergin, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Aksoy ile Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zikrullah Baycar tarafından ameliyata alındı.

Yaklaşık 8 saat süren ve başarılı geçen operasyonun ardından Şimşekin kopmak üzere olan kolu yeniden işlev kazandı.

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KOLU OMUZ SEVİYESİNDEN KOPMA NOKTASINA GELDİ

Op. Dr. Yusuf Aksoy, hastanın, geçirdiği kaza sonucu kolu omuz seviyesinden kopmak üzereyken kendilerine başvurduğunu belirtti.

Bu tür vakalarda acil müdahale ve multidisipliner yaklaşımın önemli olduğunu ifade eden Aksoy, "Hastanın omuz seviyesinde totale yakın bir amputasyonu, dirsekte ve elde çoklu yaralanması, aynı taraftaki dizinde kirli açık bir yarası vardı. Hastayı hızlıca ameliyata aldık. Plastik cerrahi, ortopedi ve kalp damar cerrahisi ekipleri olarak ameliyata girdik. Ameliyatımız yaklaşık 8 saat sürdü. Başarılı bir ameliyat oldu. Bu cerrahi operasyonlardan sonra hastanın takibi, multidisipliner yaklaşım çok önemlidir." diye konuştu.

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HASTANIN KOLUNDA İŞLEV KAYBI OLMADI

Prof. Dr. Özergin de hastanın sağlıkla taburcu edildiğini belirterek, "Ameliyat başarısındaki en büyük faktör, zaman kaybetmeksizin kolu besleyen ana atardamarın, sinirlerin, yumuşak dokuların ve kemiklerin üç farklı uzmanlık dalından oluşan tek ekip tarafından eş zamanlı olarak onarılmasıdır. Bu şekilde ameliyat süresi kısalmış ve hastanın kolunu hiçbir işlev kaybı olmadan rahatça kullanmasına imkan sağlanmıştır" dedi.

Muhammet Ali'nin babası Mahir Şimşek de kaza sonucu oğlunun kolunun çok ciddi şekilde yaralandığını ve ampute edilebileceğini öğrenince yaptığı araştırmayla Konyaya geldiklerini anlattı.

Ameliyatın ardından oğlunun sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Şimşek, doktorlara teşekkür etti.