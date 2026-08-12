Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Organ bağışında 143 bin 887 kişi dijital vasiyet oluşturdu

        Organ bağışında 143 bin 887 kişi dijital vasiyet oluşturdu

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Organ bağışı süreçlerini e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlarımız için çok daha kolay hale getirdik. O günden bugüne 143 bin 887 vatandaşımız dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 18:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Organ bağışında 143 bin 887 kişi dijital vasiyet oluşturdu

        Sağlık Bakanlığı, Ankara'da böbrek yetmezliği tedavisi gören ve nakille sağlığına kavuşan Zübeyde (46) ve Özgür Tarar'ın (42) görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, "Zübeyde Hanım ve Özgür Bey’e sağlıklı bir ömür diliyor; emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bağışlarıyla umut olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Siz de organ bağışında bulunarak bir hayata umut olabilirsiniz. Organ bağışı beyanınızı e-Devlet ve e- Nabız üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

        ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Bakanlığın paylaşımını alıntılayarak, "İyilik paylaştıkça çoğalır. Organ bağışı süreçlerini e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlarımız için çok daha kolay hale getirdik. O günden bugüne 143 bin 887 vatandaşımız dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldı. 2 milyon 510 bin 18 organ ve doku nice hayatlara umut olmak üzere bağışlandı. Zübeyde Hanım ve Özgür Bey’e sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyor, tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin lideri Abbas Ankara'da
        Filistin lideri Abbas Ankara'da
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Fenerbahçe Lukaku'ya kavuşuyor!
        Fenerbahçe Lukaku'ya kavuşuyor!
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        Fırtına alarmı!
        Fırtına alarmı!
        İkinci bebek geliyor
        İkinci bebek geliyor
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı