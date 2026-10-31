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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu, gençlere seslendi: Fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın!

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, gençlere seslendi: Fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın!

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gençlere yenilikçi fikirler geliştirme çağrısında bulunarak "İcat çıkartma başımıza" anlayışının geride kaldığını söyledi. Memişoğlu, "Bilginiz, fikriniz varsa gelin beraber üretelim, fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 17:49 Güncelleme:
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        Gençlere çağrı: Korkmayın, icat çıkartın!

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen "Gençlerle Buluşma" etkinliğinde gençlere seslenerek "İcat çıkartma başımıza" anlayışının geride kaldığını söyledi. Gençleri yeni fikirler geliştirmeye ve üretmeye davet eden Memişoğlu, "Bilginiz, fikriniz varsa gelin beraber üretelim, fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın" ifadelerini kullandı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte etkinlikte gençlerin sorularını yanıtladı.

        Fikirlerin ürünlere dönüştürülebilmesi için Üreten Sağlık Portalı'nı oluşturduklarını belirten Memişoğlu, "Girdiğiniz zaman fikrinizi söyleyeceksiniz. Biz o fikrin patentini direkt size vereceğiz" dedi.

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        Gençlerin bilgiye erişim imkanlarının önceki kuşaklara göre çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, "Sizin fikriniz, sizin zihniniz bizden çok daha iyi olacak. Çünkü siz daha çok öğreniyorsunuz, daha çok bilgiye sahipsiniz" diye konuştu.

        "EN GEÇ 2027'NİN BAŞINDA ÇAĞRIYA ÇIKACAĞIZ"

        Sağlık alanında bilişim ve robotik cerrahi teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Memişoğlu, Türkiye'nin e-Nabız sistemiyle 2015 yılından bu yana sağlık verilerini elektronik ortamda topladığını hatırlattı. Bu verileri işleyerek yapay zekayı sağlık alanında en iyi kullanan ülkelerden biri olmayı hedeflediklerini söyledi.

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        Robotik cerrahi cihazlarının yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik planlarını da paylaşan Memişoğlu, "En geç 2027'nin başında TÜSEB'den robotik cerrahi cihazı için çağrıya çıkacağız. Dünyaya 'Gelin beraber üretelim bunu' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Memişoğlu, robotik cerrahi teknolojileri üzerinde çalışan kuruluşlara iş birliği çağrısında bulunarak "Bizim yeteneğimiz var, insanımız var. Biz bu robotik cerrahi cihazını hem yazılımıyla hem de bütün teknolojisiyle Türkiye'de üreteceğiz" dedi.

        "İDEALİZM MUTLULUĞUN KAYNAĞIDIR"

        Gençlere idealist olmaları tavsiyesinde bulunan Memişoğlu, "İdealizm mutluluktur esasında. Çünkü ideal insan hedefi olan insandır. Neden yaşadığını bilir. İdealizm, adanmışlıkla beraber mutluluğun kaynağıdır" diye konuştu.

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        Hata yapmaktan korkulmaması gerektiğini de vurgulayan Memişoğlu, "Hata yapmanız lazım. Hata yapabilirsiniz. İki kere aynı hatayı yapmayın. Çünkü iki kere aynı hatayı yaptıktan sonra pişman olursunuz" ifadelerini kullandı.

        Genç araştırmacıları desteklemek amacıyla TÜSEB bünyesinde Genç TÜSEB yapılanmasını oluşturduklarını belirten Memişoğlu, çok sayıda gencin bu yapıya katıldığını ve gençlere yönelik teşvik çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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        #Kemal Memişoğlu
        #haberler
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