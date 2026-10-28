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        Haberler Sağlık Türk spor cerrahı, dünyanın gözü önünde canlı cerrahiye imza attı

        Türk spor cerrahı, dünyanın gözü önünde canlı cerrahiye imza attı

        Prof. Dr. Gazi Huri dünyanın en büyük ikinci artroskopi derneği olarak kabul edilen Hindistan Artroskopi Derneğinin düzenlediği 23. Hindistan Artroskopi Derneği Kongresi'nde (IASCON 2026) Türkiye'den canlı cerrahi gerçekleştiren ilk Türk cerrah oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 09:17 Güncelleme:
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        Türk spor cerrahı, dünyanın gözü önünde canlı cerrahiye imza attı

        Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazi Huri, aynı zamanda Katar'da bulunan ve dünyanın önde gelen spor hekimliği merkezlerinden biri olan Aspetar Spor Yaralanmaları Hastanesi'nde görev yapıyor. Bu hastane de Messi, Mbappe, Neymar ve Mesut Özil gibi ünlü futbolcuların tedavi gördüğü ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından "Mükemmeliyet Merkezi" ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından "Araştırma Merkezi" olarak tescillenen bir merkez olarak biliniyor.

        Huri, Hindistan'ın Kolkata kentinde 8-10 Ekim'de dünyanın farklı ülkelerinden binlerce spor cerrahının katılımıyla gerçekleştirilen IASCON 2026 hakkında açıklama yaptı.

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        Artroskopik (eklem içi görüntüleme) cerrahi ile spor yaralanmalarının tedavisi alanındaki en prestijli bilimsel organizasyonlardan biri olarak kabul edilen kongrenin, spor cerrahisinin önde gelen uluslararası isimlerini bir araya getirdiğini belirten Huri, "Türk spor cerrahı olarak, Hindistan'da gerçekleştirilen uluslararası katılımlı kongrede, organizasyonun 23 yıllık tarihinde 'Türkiye'den canlı cerrahi gerçekleştiren ilk Türk cerrah' olma başarısı ve gururu yaşadım. Türk spor cerrahisi ve ülkemi temsil etmenin onurunu yaşadım" dedi.

        Bu yıl kongreye uluslararası davetli cerrah (International Invited Surgeon) olarak katılan Huri, kongrenin en prestijli ve dikkati çekici bölümlerinden birini, dünyanın farklı ülkelerinden özel olarak davet edilen, alanlarında uluslararası deneyim ve saygınlığa sahip cerrahların gerçekleştirdiği canlı ameliyat oturumlarının oluşturduğunu anlattı.

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        Huri, dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce spor cerrahının katıldığı bu büyük bilimsel organizasyonda gerçekleştirdiği canlı ameliyatla, Türk spor cerrahisinin ulaştığı uluslararası bilimsel ve klinik düzeyi temsil ettiğini vurgulayarak, "Operasyon sırasında uygulanan ileri artroskopik cerrahi teknikleri, cerrahi karar verme süreçleri ve ameliyatın kritik aşamaları meslektaşlarımızla paylaştım. Türk spor cerrahisinin, dünya standartlarında olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Türkiye, sağlık altyapısı ve tüm branşlarda cerrahide gelişmiş ülkelerle aynı seviyede" diye konuştu.

        Dünyanın önde gelen spor cerrahları arasından canlı ameliyat gerçekleştirmek üzere davet edildiğini aktaran Huri, "Canlı ameliyat için davet edilmek, uluslararası bilim camiasında önemli bir akademik ve mesleki takdir olarak değerlendiriliyor. Türkiye'yi temsilen uluslararası bilimsel toplantıdaki seçkin cerrahlar arasında yer almak ve ülkem adına bir ilki gerçekleştirmek, Türk ortopedi ve spor cerrahisinin uluslararası alandaki görünürlüğü açısından önemli" değerlendirmesinde bulundu.

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        Omuz ve dirsek cerrahisi, artroskopik cerrahi ve spor yaralanmalarının tedavisi alanlarında uluslararası çalışmalarıyla tanınan Huri, bilimsel bilginin ve cerrahi deneyimin uluslararası paylaşımının önemine dikkat çekti. Huri, şunları kaydetti: "Bilimin sınırları yok. Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce spor cerrahının bir araya geldiği böylesine önemli bir organizasyonda, uluslararası alanda seçilmiş cerrahlar arasında yer almak ve Türkiye'den canlı cerrahi gerçekleştiren ilk cerrah olmak benim için büyük bir onur. Bu başarıyı yalnızca kişisel bir kazanım olarak değil, Türk tıbbının ve Türk spor cerrahisinin uluslararası alanda ulaştığı seviyenin bir göstergesi olarak görüyorum. Bilgi ve deneyimin paylaşılması, cerrahi tekniklerin gelişmesi ve gelecek nesil cerrahların yetişmesi açısından son derece kıymetli. Ülkemizi böylesine prestijli bir bilimsel platformda temsil etmekten büyük gurur duyuyorum."

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        20 YAŞINDAKİ SPORCUNUN OMUZ OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

        Kongrede gerçekleştirdiği canlı cerrahiye ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Gazi Huri, jimnastik ve atletizmle uğraşan 20 yaşındaki bir sporcunun sağ omzunda, tekrarlayan çıkıklar ve eşlik eden kemik kaybına bağlı ciddi omuz hasarı bulunduğunu belirtti.

        Huri, "Hastamıza, omuz eklemindeki tekrarlayan çıkıkların önlenmesi ve eklem stabilitesinin yeniden sağlanması amacıyla ileri artroskopik omuz stabilizasyon cerrahisi uyguladık. Küçük kesilerden kamera ve özel cerrahi ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilen ameliyat sırasında, kemik defektinin de eşlik ettiği bu kompleks instabilite olgusunun cerrahi tedavisini ve uyguladığımız teknikleri dünyanın farklı ülkelerinden katılan meslektaşlarımızla paylaştık. Operasyon, başarıyla tamamlandı. Sporcumuzun ameliyat sonrası sağlık durumu oldukça iyi ve şu anda fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine devam ediyor" bilgisini paylaştı.

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        "Prof. Dr. Huri'yi canlı cerrahi gerçekleştirmek üzere davet etmekten büyük memnuniyet duyduk"

        IASCON 2026 Kongresi Organizasyon Komitesinin açıklamasında kongredeki canlı cerrahi oturumlarına dünyanın farklı ülkelerinden, alanlarında uluslararası deneyime ve saygınlığa sahip seçkin cerrahların davet edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Dünyanın önde gelen spor cerrahlarını bir araya getirdiğimiz kongremizde, uluslararası alanda omuz cerrahisindeki çalışmaları ve cerrahi deneyimiyle tanınan, Aspetar Spor Yaralanmaları Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gazi Huri'yi canlı cerrahi gerçekleştirmek üzere davet etmekten büyük memnuniyet duyduk. Gerçekleştirdiği başarılı operasyon ve paylaştığı cerrahi deneyim, kongremizin bilimsel programına önemli katkı sağladı. Türk spor cerrahisinin uluslararası alanda ulaştığı düzeyi görmekten mutluluk duyuyor, bu tür bilimsel işbirliklerinin ülkelerimiz arasındaki akademik ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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