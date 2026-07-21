Ülke ülke gezdi! Şifayı Türkiye'de buldu

Çad Cumhuriyeti'nde yaşayan 22 yaşındaki Hamza Mahamat Djibrine, kalp rahatsızlığı için birçok ülkede tedavi aradı, çareyi Türkiye'de buldu.

Kalbi çevreleyen zarın (perikard) kronik iltihaplanma, nedbeleşme veya kireçlenme nedeniyle kalınlaşıp sertleşmesi durumu olarak açıklanan 'konstriktif perikardit'ten muzdarip olan Djibrine, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Faruk Gençoğlu tarafından robotik yöntemle gerçekleştirilen kapalı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Konstriktif perikardit rahatsızlığı genellikle yorgunluk, halsizlik, karın şişliği, bacaklarda ödem, karaciğer büyümesi, boyun venlerinde belirginleşme, nefes darlığı (özellikle eforla), kilo kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

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"BENİ SAĞLIĞIMA KAVUŞTURAN EKİBE MİNNETTARIM"

Ameliyat sonrası yaşadıklarını anlatan Djibrine, "Uzun bir yolculuğun ardından kendimi emin ellerde hissettim. Burada sadece tedavi olmadım, aynı zamanda ilgi, güven ve sıcak bir yaklaşım gördüm. Türkiye'ye ve beni sağlığıma kavuşturan ekibe minnettarım" dedi.

GÖĞÜS KEMİĞİ AÇILMADAN KALP AMELİYATI

Op. Dr. Gençoğlu, robotik yöntemle gerçekleştirilen kalp ameliyatlarında göğüs kemiğinin çoğu vakada tamamen açılmadan, küçük kesilerden yapıldığını aktararak, "Bu sayede hastalarda ameliyat sonrası ağrı azalabiliyor, enfeksiyon riski düşebiliyor, iyileşme süreci hızlanabiliyor ve günlük yaşama dönüş daha kısa sürede gerçekleşebiliyor. Ancak her hasta robotik cerrahi için uygun olmayabileceğinden, yöntem hasta bazında yapılan ayrıntılı değerlendirme sonucunda belirleniyor" dedi.

Gençoğlu, "Bu yöntem ileri teknoloji altyapısı, deneyimli ekip ve ciddi bir eğitim süreci gerektirir. Bugün ülkemizde uluslararası standartlarda robotik kalp ameliyatları başarıyla gerçekleştirilebiliyor. Hastalarımızın dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'yi tercih etmesi de bunun en somut göstergelerinden biridir" dedi.