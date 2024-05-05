Sağlıklı bir vücut için günde kaç adım atmalısınız? 10 bin adım gerekli mi, kilo vermeyi sağlar mı?

Sağlıklı bir beden için gün içinde atmamız gereken hedef bir adım sayısı olduğu tartışmaya kapalı bir gerçek. Fakat "Günde 10 bin adım atılmalı." algısı ne kadar doğru ve herkes için geçerli mi bu tartışılan konulardan biri. Adım sayısı yaşa ve sağlık düzeyine göre değişebiliyor. Peki neden günde 10 bin adım deniyor? İşte sebebi!