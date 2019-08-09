Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Selin Gökbakar ile mutlu evliliği sürüyor. 2015 yılında dünyaevine giren çift, mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyor. İkilinin Deniz Efe ve Ela adında 2 çocuğu var.

Şahan Gökbakar, koluna ailesinin yer aldığı dövme yaptırdı. Eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşan ikiliden Şahan Gökbakar, bu kez dövmesini sosyal medya hesabından yayınladı.

"BİR ZEYTİN AĞACI VE ALTINDA CANIM AİLEM..."

Gökbakar, paylaşımına, "Bir zeytin ağacı ve altında canım ailem... Herkese, ömrü zeytin ağacı gibi bir mutluluk diliyorum" notunu düştü.

"KRALİÇEM VE İKİ ASLAN PARÇASI"

2 çocuk babası olan ünlü komedyen, geçtiğimiz aylarda da anlamlı bir dövme yaptırmıştı. Gökbakar, dövmesini sosyal medya hesabından, "Ailem artık hep benimle... Kraliçem ve iki aslan parçası..." notuyla paylaşmıştı.