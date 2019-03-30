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"KRALİÇEM VE İKİ ASLAN PARÇASI"

2 çocuk babası olan ünlü komedyen, anlamlı bir dövme yaptırdı. Gökbakar, dövmesini sosyal medya hesabından, "Ailem artık hep benimle... Kraliçem ve iki aslan parçası..." notuyla paylaştı.