Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve Selin Gökbakar, evliliklerinin 4. yılını kutladı. Gökbakar çifti, iki saat süren yemeğin ardından mekanı el ele terk etti.



Kutlama yemeği yediklerini belirten çift, objektiflere gülümseyerek poz verdi. Koyu Galatasaraylı olan Şahan Gökbakar, takımının 22. şampiyonluğunu hatırlatan muhabirlere, "Mutlu olduk. Bize verilen en güzel hediye" diye karşılık verdi.



