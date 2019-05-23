Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Selin Gökbakar ile mutlu evliliği sürüyor. 2015 yılında dünyaevine giren çift, mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyor. İkilinin Deniz Efe ve Ela adında 2 çocuğu var.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar ile 4. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Gökbakar, paylaşımına "4. sene-i devriyemiz, zevcem ile berhudarız. 4'ün yanına bir 0 ekleriz inşallah karıcım..." notunu düştü. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.





"AİLEM ARTIK HEP BENİMLE..."

2 çocuk babası olan ünlü komedyen, geçtiğimiz aylarda anlamlı bir dövme yaptırmıştı. Gökbakar, dövmesini sosyal medya hesabından, "Ailem artık hep benimle... Kraliçem ve iki aslan parçası..." notuyla paylaşmıştı.