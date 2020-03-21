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Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde de ortaya çıkan salgına karşı insanlar evden dışarı çıkmayarak önlem almaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da bunun üzerine Instagram'dan bir video yayınlayarak el temizliğinin nasıl yapılması gerektiğini gösterdi.

"BELGESEL SESLENDİRMESİ KIVAMINDA"

Eline eldiven takan Gökbakar, sabun yerine kırmızı bir boya sürerek normalde sıvı sabunun hangi kısımlara temas edip etmediğini gösterdi. Oyuncu, "Belgesel seslendirmesi kıvamında yaptım ama öğretici bir video" notunu ekleyerek paylaşımını takipçilerinin beğenisine sundu.

Gökbakar'ın videosunu yaklaşık 900 bin kişi izledi.