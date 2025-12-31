Şahan Gökbakar: Yan yana olalım
Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ve çocukları Deniz Efe ile Ela ile birlikte verdikleri yılbaşı pozunu, yeni yıla dair temennileriyle sosyal medyada paylaştı
Giriş: 31.12.2025 - 22:19 Güncelleme: 31.12.2025 - 22:19
Şahan Gökbakar, 2015'de evlendiği eşi Selin Gökbakar ile Deniz Efe ve Ela adını verdikleri iki çocuğuyla birlikte yılbaşı akşamı kamera karşısına geçti.
Ünlü komedyen, ailece verdikleri yeni yıl pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak o anlara şu notu düştü; "Yan yana olalım, mutluluk, sağlık ve huzur da bize eşlik etsin… Eee bir de neşemiz bol olursa, yeter de artar bile."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ