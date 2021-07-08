İnceleme başlatıldı

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DHA

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris’te Selimiye ile Turgut Mahallesi arasındaki Delikyol mevkiinde, karadan ulaşımın olmadığı bir koyda bulunan 10 milyon değerinde bir villa satın aldı.

İddiaya göre; Gökbakar, Marmaris'e 67 kilometre mesafedeki mahallede satın aldığı villasının önündeki sahile izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelası astı. Gökbakar, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı. Ünlü komedyenin tabelayı astığı anlar koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı ve basında yer aldı.

Çıkan paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı. Marmaris Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi.

Öte yandan Gökbakar'ın 20 gün önce motor yatına Marmaris'te özel bir marinada bakım yaptırdığı öğrenildi.