Sahara Milli Parkı, snowboard tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Bir diğer snowboard sporcusu Mehmet Ünal ise, "2 bin 400 rakımda kristal karda dik yamaçlarda kayak etkinliği yapacağız. Her sene geleneksel olarak yaptığımız bu etkinlik bizi çok mutlu ediyor. Özellikle Artvin’in bu güzelliklerini herkesin görmesini, herkesin bu güzelliklerden faydalanmasını istiyorum. Şu anda yaklaşık 2,5 metre toz kar var. Keşke herkes burada olsa bu heyecanı tadabilse" ifadelerine yer verdi.