Senaryosunu Mark Swift ve Damian Shannon'un kaleme aldığı ve Baywatch dizisinden uyarlanan Sahil Güvenlik filmi merak konusu oldu. İşte Sahil Güvenlik filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenler...

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson - Mitch Buchannon

Zac Efron - Matt Brody

Alexandra Daddario - Summer Quinn

Kelly Rohrbach - C.J. Parker

Priyanka Chopra - Victoria Leeds

Jon Bass - Ronnie

Ilfenesh Hadera - Stephanie Holden

Yahya Abdul-Mateen II - Garner Ellerbee

Rob Huebel - Don Thorpe

Hannibal Buress - Teknisyen Dave

Belinda - Carmen

Jack Kesy - Leon

Amin Joseph - Frankie

Izabel Goulart - Amber

Charlotte McKinney - Julia

Arian Foster - Kendisi

Seth Gordon - Helikopter pilotu

David Hasselhoff - Mitch

Pamela Anderson - Casey Jean Parker

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mitch Buchannon kendini işine adamış, cesur ve sorumluluk sahibi bir cankurtarandır. Sorumlu olduğu koyu korumak onun için her şeyden önce gelmektedir. Emerald körfezinde bir yerel kahramana dönüşmüştür. Onunla birlikte çalışan ekibiyle hiçbir sorunu yoktur ve ekip görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirmektedir. Ancak günün birinde aralarına yeni bir ekip üyesi daha katılır. Bu küstah yeni cankurtaran Mitch'in sinirlerini bir hayli zorlayacaktır. Ancak koyu tehdit eden bir suç planı su yüzüne çıkınca ikili aralarındaki çekişmeyi bir kenara bırakıp birlikte mücadele etmek zorunda kalır.