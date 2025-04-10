Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanan 4 tekneye, karadan ve denizden müdahale ediliyor.

DHA'nın haberine göre Karagözler Mahallesi'ndeki otelin önündeki iskelede bağlı bulunan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürene teknenin yanındaki diğer 2 tekneye daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Dumandan etkilenen 2 kişiye de olay yerinde sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği sağlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı