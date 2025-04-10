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        Haberler Gündem Güncel Sahildeki 3 teknede yangın! - Son dakika! | Son dakika haberleri

        Sahildeki 4 teknede yangın!

        Muğla Fethiye'de kıyıda bağlı bulunan bir teknede çıkan yangın 3 tekneye daha sıçradı. Alevlere karadan ve denizden müdahale başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:12 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:00
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        Sahildeki 4 teknede yangın!
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanan 4 tekneye, karadan ve denizden müdahale ediliyor.

        DHA'nın haberine göre Karagözler Mahallesi'ndeki otelin önündeki iskelede bağlı bulunan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürene teknenin yanındaki diğer 2 tekneye daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı.

        Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Dumandan etkilenen 2 kişiye de olay yerinde sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği sağlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı

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        #son dakika
        #Muğla
        #Fethiye
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