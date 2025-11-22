Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sahile çıkan pelikanı, balıkla beslediler

        Sahile çıkan pelikanı, balıkla beslediler

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahile çıkan bir pelikan, vatandaşlar tarafından balıkla beslendi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 09:40 Güncelleme: 22.11.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahile çıkan pelikanı, balıkla beslediler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erdek ilçesi açıklarında yüzen bir pelikan, kalabalık sahildeki karaya çıktı.

        Sahilde balık tutarken yanlarına gelen pelikanı görenler hem şaşırdı hem de keyifli anlar yaşadı.

        Sahildeki balıkçılar ve çevredeki vatandaşların balıkla beslediği pelikan, karnını doyurduktan sonra tekrar denize girip, gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        'GEL KOCA GAGALI' DEYİP BALIK VERDİ

        Görüntülerde; yüzerek sahile gelen pelikana, "Gel, gel koca gagalı. Gel koca gagalı" diyen bir vatandaş tarafından balık atıldığı, "Balık getirelim, dur, dur, biraz yedirelim ona" diyen kişinin peşinden pelikanın sahile çıktığı görüldü.

        Vatandaşın, "Sinirlenmek yok. Aferin. Kızmak yok, kızmak yok. Öyle sert hareketler yok" diye konuşup, pelikanı karada balıkla beslemeye devam ettiği anlar da görüntüye yansıdı. Pelikan, yere düşen balığı da alıp yedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sahile çıkan pelikanı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı