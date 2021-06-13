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Sahile tehlikeli iniş

Marmaris'teki butik otele müşteri taşıyan helikopter güneşlenenler ve denize girenlerin arasında sahile tehlikeli bir şekilde iniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler eleştiriliyor

Sahile tehlikeli iniş
HABERTURK.COM

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kumlubük koyuna inen helikopter sahilde güneşlenenler ve denize girenler için tehlike yarattı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde bir helikopter tatil bölgesindeki sahile indi. Altaylı'nın "Bu olacak iş mi" notuyla paylaştığı görüntülere Twitter kullanıcıları da tepki gösterdi.

Yorumlarda otelin hem karadan hem denizden yolunun olmasına rağmen ve bir aciliyet yokken helikopterle yapılan bu tehlikeli taşıma eleştirildi.

Bereket Enerji Üretim AŞ’ye kayıtlı helikopterin İzmirli tekstil makinesi üreticisi iki işadamını taşıdığı öğrenildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre helikopterin bölgedeki bir butik otele bu şekilde misafir taşıdığı görüldü.

Otelin sosyal medya hesaplarından da helikopterin sahile indiği anlar paylaşıldı.

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