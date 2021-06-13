Sahile tehlikeli iniş

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kumlubük koyuna inen helikopter sahilde güneşlenenler ve denize girenler için tehlike yarattı.

— Fatih Altayli (@fatihaltayli) June 13, 2021

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde bir helikopter tatil bölgesindeki sahile indi. Altaylı'nın "Bu olacak iş mi" notuyla paylaştığı görüntülere Twitter kullanıcıları da tepki gösterdi.

Yorumlarda otelin hem karadan hem denizden yolunun olmasına rağmen ve bir aciliyet yokken helikopterle yapılan bu tehlikeli taşıma eleştirildi.

Bereket Enerji Üretim AŞ’ye kayıtlı helikopterin İzmirli tekstil makinesi üreticisi iki işadamını taşıdığı öğrenildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre helikopterin bölgedeki bir butik otele bu şekilde misafir taşıdığı görüldü.

Otelin sosyal medya hesaplarından da helikopterin sahile indiği anlar paylaşıldı.