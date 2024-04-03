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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'deki sahile vuran gizemli ceset çözüldü! Ceset, batan geminin kaptanı çıktı!

        Sahile vuran ceset, batan geminin kaptanı çıktı!

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, geçen hafta sahile vuran cesedin, yapılan DNA testi sonucu, 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' isimli geminin kaptanı, 69 yaşındaki Hasan Mehmet Uyanık'a (69) ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:45
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        Ailelerden DNA örnekleri alınmıştı! Çok büyük acı!
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        Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 3 mürettebatının izine rastlanılamazken, olaydan 43 gün sonra, 28 Mart’ta, Balıkesir’in Bandırma ilçesi sahilinde kıyıya vuran bir erkek cesedi bulundu.

        VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞ

        DHA'da yer alan habere göre Dutliman Mahallesi sahilinde cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Vücut bütünlüğü bozulan çıplak ceset, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        AİLELERDEN DNA ÖRNEKLERİ ALINMIŞTI

        Cesedin kayıp mürettebata ait olup olmadığının belirlenmesi için, kaptan Hasan Mehmet Uyanık, başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı.

        CESED KAPTANA AİT ÇIKTI

        Yapılan DNA testi sonucu, cesedin geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık’a ait olduğu belirlendi.

        BUGÜN İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

        Yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenaze, bugün öğle vakti İstanbul Beykoz Paşabahçe Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Anadolu Kavağı Mezarlığı’na defnedilecek.

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